繼美之後英將向中國究責　代理首相拉布：和中國關係「回不去了」！

(台灣英文新聞/施家恩 綜合外電報導)繼美國參議員發起法案表示會追究中國隱匿武漢肺炎責任、川普也將追究其所描述「偏袒中國的」世界衛生組織控管不力責任所帶來的美國災難性感染與死亡人數後,英國代理首相拉布(Dominic Raab)16日也表示會調查質問中國,而被問到與中國的關係時也直言:「回不去了(There is no doubt we can't have business as usual after this crisis)」。

同日,拉布也宣布英國將延長封城三周。

美國總統川普日前表示將調查武漢肺炎病毒起源,英國媒體16日報導,英國外交大臣暨代理首相拉布也說,政府會對「從中國武漢開始的」疫情失控事件進行徹底的調查。就在世衛表示查無證據「病毒是從中國武漢病毒實驗室傳出來」之後,拉布周四傍晚在記者會上被問到未來英中關係發展時,作上述表示。

拉布回應,絕對會針對肺炎疫情爆發進行「非常深度的」科學調查,包括病毒的起源,「會對中國提出尖銳的問題」,像是病毒從哪裏來?有什麼防堵之道早該實施以避免災難?

而對於幾項中國設備採購案,英國也會重新審視。

「不可能當作什麼事都沒發生過... 在這場危機過後,關係已經無法像以前那樣了」。

日前英媒引述消息人士說法報導,傳內閣官員有人要求英國5G建設案排除華為參與。同一時間,消息也指幾位資深官員要強生政府藉這個機會重新審視與中國的外交關係。「內閣現在是從下到上都一片憤怒」,該人士說道。