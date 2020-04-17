【武漢肺炎插曲】台灣政大畢業、張經義任中國東方衛視記者　陸委會：違法、最高可罰50萬元

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）陸委會表示，中國東方衛視記者張經義具台灣身分，但其任職的媒體為中國黨務及政務直屬事業單位，涉及違反兩岸人民關係條例第33條第2項規定，將會同相關主管機關查處。

我「大陸委員會」(陸委會) 昨天(16日) 下午舉行例行記者會，發言人邱垂正在回答媒體提問時，作上述表示。

中央社報導，張經義(Ching-Yi Chang) 任職於中國東方衛視，並被派駐為駐華府記者。日前他在白宮記者會面對美國總統川普（Donald Trump）質問時，表示自己來自台灣。

邱垂正指出，張經義具有台灣身分，但他所任職的東方衛視，是中方黨務及政務系統直屬的事業單位，涉及違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條第2項規定，陸委會將會同相關主管機關儘速依法查處。

根據規定，

台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體的職務或為其成員。違反者將處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

張經義在白宮記者當中，應該算是熟面孔，總統或其他官員舉行記者會時，經常點到張經義提問，有些官員還能念出他的中文名字。或許由於武漢肺炎疫情當頭，各國對中國隱瞞疫情相當不滿，川普在4月8日的白宮記者會當天，刻意挑東方面孔的張經義，問他「來自哪裡？」

張經義當天這段問答影片遭人截頭去尾，在網路引發議論，甚至被網友酸是「台獨份子」。

圖/張經義臉書2019年12月31日po文

4月11日雲林縣政府曾發布新聞稿聲援張經義，新聞稿指出:

（縣長) 張麗善強調，川普問張經義來自哪裡？張經義說：「我來自台灣」，因為他不忘本，何錯之有？要特別呼籲大家，不要助長惡質的網路霸凌文化，更要肯定雲林子弟不管在哪工作或移居何方都不忘本； 「我來自台灣」，這句話本來就應該驕傲的大聲說出來，不必遮遮掩掩，身為雲林縣長，她支持張經義表達言論的自由，也捨不得雲林子弟遭此霸凌。

同一天，國民黨籍的張麗善，也在自己臉書po文說：

今天看見一篇新聞

來自咱雲林優秀子弟張經義

在美國總統川普提問時回答「來自台灣」

問答過程被無端放大、截頭去尾

成為網路霸凌的案例

經義他認真求學、工作

是我們雲林的驕傲

力爭上游在異鄉生根立足

但他不忘本

何錯之有

看見經義被如此霸凌

我相當心疼...

網路霸凌實在不可取

我們來自台灣

我們以身為雲林子弟而驕傲

張經義小檔案

政大畢業的張經義，在自己的官方臉書介紹說

◆31歲他成為白宮記者協會百年來第一個中文媒體記者成員

◆現任SMG(Shanghai Media Group) 白宮記者兼美國新聞中心主編。採訪白宮已經9年

◆目前經營新媒體《白宮義見》

◆美國紐約大學國際關係碩士

◆台灣政治大學阿拉伯語與新聞學雙學士

◆21歲時孤身前往沙烏地阿拉伯邵德國王大學進修一年，遇九一一恐襲事件，改變看世界角度。

根據粉絲專頁的介紹，張經義經歷2012年與2016年美國總統大選，並隨前總統歐巴馬至古巴採訪其歷史之行，也是唯一近距見證川普和金正恩新加坡峰會的中文媒體記者。

張經義108年7月曾應邀返鄉演講，縣長張麗善致贈布袋戲偶給張經義留念 (圖/雲林縣政府)