美議員聯名致函川普 籲譚德塞下台才能金援世衛

美國總統川普決定暫停金援世衛，多名共和黨籍眾議員今天致函川普表達支持。議員指出，世衛秘書長譚德塞與中國關係使他失去中立性，美國應以他下台作為持續捐助世衛條件。

川普因不滿世界衛生組織（WHO）處理疫情偏袒中國，14日決定暫停金援並展開相關調查。同一時間，美國議員也頻頻出招，不只提出決議案要求凍結美國捐助世衛資金，也要求譚德塞提供疫情相關資料與通訊紀錄，以利國會舉辦調查聽證會。

美議員今天再度出招。眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）今天領銜16名外委會眾議員，聯合致函川普對他暫緩金援世衛的決定表達支持。

議員在信中表示，他們理解也重視世衛在世界上扮演的重要角色，世衛有時是唯一前往情況惡劣地區的組織，美國應該持續支持這項重要的工作，但他們「對譚德塞帶領世衛的能力已失去信心」。

議員舉例，即使有明顯證據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）迅速在人與人之間傳播，譚德塞仍在1月23日投下關鍵性的一票，決定不將疫情定性為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

此外，議員表示，譚德塞當選世衛秘書長隔天，就宣布世衛會遵從「一中原則」，導致台灣被禁止參加世衛論壇；也因為譚德塞的政策，世衛沒有留意到台灣去年12月31日發出疫情可能人傳人的警告，該資訊也沒有被公布在世衛與會員國間資訊交換平台。

議員指出，中國政府隱匿疫情，導致疫情初期回應有所延宕，但譚德塞卻對中共讚譽有加。他們強調：「譚德塞與中國當局建立長期關係，他也信奉中共宣傳論調及政策，這些都影響他身為秘書長該有的中立性。」

有鑒於上述發現，議員建議川普，應將譚德塞下台做為美國2020年度對世衛「自願捐助」的條件，畢竟武漢肺炎不會是世界面對的最後一場大流行疾病。

根據議員在信函中提供的資料，美國在世衛目前雙年度預算期捐助超過8億9300萬美元（約新台幣270億），其中1億1800萬美元為分擔會費，美國國會也額外提供6億5700萬美元自願捐助資金。相較之下，目前預算期中國僅提供世衛共8600萬美元。