紐約動漫展10月盛大登場　文化部力挺台灣漫畫家

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 2020紐約動漫展（New York Comic-Con）為全美入場人氣居冠的動漫展及流行文化盛會，10月8日至11日將在紐約曼哈頓「賈維茨會展中心」（Jacob K. Javits Convention Center）登場。文化部將提供參展者相關費用將於6月5日截止報名。

文化部駐紐約台北文化中心表示，紐約動漫展為全美入場人次最多之動漫展及流行文化聚會，由「勵展會展公司(ReedPop)」於每年10月初在紐約「賈維茨會展中心(Jacob K. Javits Convention Center)」舉辦，去年入場觀眾達21萬人，臉書上有近30萬人追蹤，社群媒體的聲量極大，是美國ACG產業的重要展會。

參展者來自世界各地，許多製片公司、漫畫家、藝術創作者等，將動漫展視為年度宣傳和推廣產品的重要市場。為期四天的漫畫慶典，涵蓋各式漫畫、動畫、電腦遊戲、玩具、電影和電視節目、角色扮演(cosplay)，不僅動漫界名人出席，更有好萊塢頂級演員和導演參與。

文化部為支持台灣漫畫家參展「藝術家專區」（Artist Alley），只要是經主辦單位審查獲選參展者，文化部將提供參展相關費用。主辦單位將於6月19日美國東岸時間下午5時前與申請者確認申請 資格。

展區規劃主要劃分為：主展區、藝術家專區、粉絲區、動漫區、遊戲產品區、親子專區等。其中，「藝術家專區」是漫迷吸睛的焦點，提供漫畫粉絲與創作者面對面的機會，台灣漫畫家陳穩升和常勝都曾參展。

紐約動漫展主辦單位近日已開放各國藝術家報名，期限為美東時間6月5日下午5時止。有意願參展的台灣漫畫家，歡迎上網報名。通過主辦單位審查獲選的台灣漫畫家，文化部將提供參展報名費、機票、生活津貼、文宣設計費用等，期待讓更多臺灣優秀的漫畫家及原創作品走向國際舞臺，讓世界看見台灣多元且深具文化魅力的軟實力。

文化部駐紐約台北文化中心提供協助方案

(一) 漫畫家自行報名：

文化部對外公告報名資訊，請漫畫家自行上網報名。 紐文中心將提供諮詢協助，漫畫家報名後亦請務必同步電郵知會張秘書(lily@tpecc. org)， 以利後續聯繫。

(二) 經費支援方式：藝術家如通過主辦單位審查獲選， 紐文中心將與個別藝術家簽約，提供參展報名費、機票、簽證費、 生活津貼、文宣設計費用等。

(三) 經費項目：

1. 參展展位6呎長桌一張，兩張參展證，報名費用$525美元。

2. 漫畫家可以偕同一位行政人員參展，兩人均可獲得：

(1) 台北-紐約經濟艙往返機票一張，依照購買機票單據及登機證， 實報實銷。每人約$1,500美元。

(2) 在紐約6天5夜(10月7日至12日)生活津貼， 這筆津貼可供旅館、飲食、零用金等，由參展者自行安排訂房。 每人約$1,632.4美元

3. 本案攤位布置、文宣設計製作等費用(於$1,000美元上限額度 內，憑單據實報實銷)。

(四) 漫畫家抵達紐約後，紐文中心將協助行銷及文宣活動， 安排媒體專訪漫畫家等，增加媒體報導及曝光。

(五) 漫畫家參展結束後一個月，應繳交相關單據及參展成果報告。