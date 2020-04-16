台灣紓困貸款50萬勞工受惠　首年免息三年還款期

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)全球受到新冠肺炎疫情影響，經濟急速下滑，勞動部祭出紓困貸款每筆10萬元，第一年免息，預估將嘉惠50萬名勞工。

勞動部持續積極規劃新的措施，加強照顧基層的勞工朋友，勞動部正在協調銀行，規劃開辦「勞工紓困貸款」，透過信保基金提供9成5信用擔保，勞工可貸款10萬元，由政府補貼利息1年。

自由報導，勞動部次長林明裕表示，由勞動部協調銀行推出每人最高可貸10萬元，由政府補貼第一年利息，等於第一年免息，還款期3年，勞工只要提出在職證明，即使沒有參加勞保，也可申貸，預估可嘉惠50萬名勞工。

林明裕透露，最快下週一就公告貸款須知的辦法，預計最快27日就可受理申請貸款。這次勞工紓困貸款，是由政府提供9成5的信用保證，等於由政府出資擔任，第2年與第3年的利率分別是1.845%。

中央社報導，顧立雄在行政院召開的「紓困振興方案—個人紓困措施」記者會上指出，小規模營業人約有50萬戶，若提出50萬元以下的申貸案，將改採簡易式評分表，不需要提出申請文件就可以申貸，估計3個工作天內即可核貸。

此外，勞動部針對「自營作業者及無一定雇主之勞工」，加碼規劃提供相關補貼措施，基於「弱勢優先，排富，不重複領取」原則下，初步規劃每月補助1萬元，計3個月，一次發給3萬元。

勞動部推出「充電再出發計畫」及「安心就業計畫」，提供訓練費用及津貼補助，度過減班休息之困境；另外，「安心即時上工計畫」，提供被縮減工時的勞工逾1.2萬個公務門的計時工作機會，每月補貼最高1萬2,640元。

勞動部提供「失業給付」、「職業訓練生活津貼」及增辦「失業勞工子女就學補助」，並由公立就業服務機構，對每一位勞工提供專人的就業協助，不但保障勞工一定的基本生活，也積極地協助勞工重返職場。