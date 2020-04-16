助對抗武漢肺炎　台灣捐贈200萬片口罩給日本　

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國政府今（16）日捐贈200萬片醫療口罩予日本，希望協助日方對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

台灣日本關係協會會長邱義仁今日下午代表台灣政府捐贈日本200萬片口罩，並由日本台灣交流協會代表泉裕泰代表接受，兩人並一起拿著上面印有「台灣製造」（Made in Taiwan）的特製大口罩留影，象徵物資移交給日方。

外交部稍後透過新聞稿表示，鑒於武漢肺炎疫情日益嚴峻，包含日本國會友台組織「日華議員懇談會」及不少民間團體，皆向台灣表達希望援助日本醫療物資，政府在綜合考量台日雙方疫情發展，以及我國國內口罩產能提升等因素後，決定向日本提供200萬片口罩，捐贈物資將另於近日內啟運赴日。

外交部表示，口罩將透過日華議員懇談會轉致日方，提供予日本國內一線醫療人員。截至今日為止，日本已有超過8,000例武漢肺炎確診病例，並有超過100人死亡。

日本首相安倍晉三在4月初針對包括東京在內的七個府縣宣布緊急命令，而根據今日日本媒體報導，緊急命令可能將擴大至全國。

外交部表示，台日雙方每逢天然災害發生時，均能相互伸出援手，發展深厚穩固的友誼，建立互相扶持的典範；此次武漢肺炎肆虐全球，台日均有國民受困海外情形，不論是鑽石公主號遊輪包機案，或者協助國人自秘魯、印度、斐濟等地返國等案例，在雙方攜手合作下均能順利完成任務，再次見證台日友誼的緊密與強韌。

外交部指出，台日之間在各層面互為密切合作的夥伴及重要友人，今日面臨人類重大威脅的武漢肺炎，雙方尤應在公衛防疫方面加強合作；我國企盼強化與日本就疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等各項議題的合作，共同維護人類健康安全。