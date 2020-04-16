武漢副市長邀民眾五一長假去武漢 網友諷「先說明病毒起源吧」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國五一長假即將到來，武漢市副市長胡亞波特地接受央視採訪，表示五月份的武漢市是一年最美的季節，歡迎民眾到武漢玩。但中國民眾不領情，直言「怕去了就直接隔離14天呢！」

作為新型冠狀病毒肺炎爆發的首個城市，武漢市自1月23日進入嚴格封城階段，4月8日終於解封。中國各省對於五一長假是否可以到武漢玩提出疑問。

對此，武漢市委常委、常務副市長胡亞波表示，五一的時候進武漢應該沒有任何障礙，大家可以選擇自駕、坐飛機、乘高鐵等方式來武漢。

那個時候也會是武漢一年中最美的季節，可以到美麗的東湖綠道走一走，也​​可以登上黃鶴樓遠眺一下長江，如果疫情形勢進一步好轉的話，還可以到戶部巷吃一點武漢的小吃美食，武漢歡迎大家。

雖然胡亞波把武漢講得這麼美，中國網友卻不買帳。

有人問「進去是沒問題，能出來嗎？」，1位機智的網友回覆「政府既然說可以進去就一定可以出來，只不過是直的或橫的出來的問題而已。」

許多網友大開嘲諷技能「蠻好 去武漢等於放了半個月的假」「武漢人表示小區還在封閉管理，只能出門兩小時買菜。我都沒玩過，不敢。」

甚至有網友說，「起碼對老百姓講清楚，病毒的起源到底是什麼？要不然，真是嫌自己命長，去武漢玩。」