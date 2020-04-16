新北挺醫護餐車贈咖啡、雞蛋糕、漢堡到耕莘

為向第一線醫護人員加油打氣，新北市政府社會局、衛生局特別組成「挺醫護行動餐車」，由市長侯友宜率隊前往新店耕莘醫院，向醫護人員獻上咖啡、雞蛋糕、漢堡和卡片，侯友宜並率先寫上「感謝你用天使的皺痕不分晝夜守護台灣國人的健康」，並畫了一個戴上口罩的愛心「友宜關心罩著你」，侯友宜說卡片太小張了，寫不下他對醫護人員的千言萬語！

新北市社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋為感謝醫護人員，特別與新北市自閉症服務協進會、新北市少年培力園、逆風劇團等組成「挺醫護行動餐車」，從16日起每周一次前進新北市17家醫院，為期2個月，首站在耕莘醫院，現場會由青少年與身障者以手作咖啡、雞蛋糕、漢堡和感謝卡片，力挺醫護人員。

帶領「KM行動餐車」的逆風劇團團長成瑋盛表示，疫情來臨，劇團青少年跟著失業，不過在逆境中，青少年反思過去被社會幫助，因此利用此一機會回報，以所學廚藝漢堡，向第一線醫護人員致敬！

侯友宜市長表示，疫情已延燒會3個月，對全球和台灣造成重大影響，面對生死關卡，最辛苦的是第一線的醫護人員，不分晝夜，守護著你我。這幾天雖然國內疫情趨緩，但絕不能掉以輕心，因此市府特別結合3個社福團體，用行動餐車全力支持犧牲奉獻的醫護人員。

新店耕莘醫院院長林恒毅率領副院長和護理部主任等醫護人員在醫院門口代表受贈，林恒毅表示，醫護人員面對超級病毒壓力非常大，隔離衣穿脫濕了又乾，但沒有一位退怯下來，在中央有CDC把關，阻絕於境外，在新北有市長和市府全力支持，看到這些社福團體的行動，醫護人員都感受到滿滿的愛和溫暖。

現場由新北市自閉症服務協進會理事長高俊彥帶領的「星兒咖啡車」，和新北市少年培力園主任莊宛蒨帶領的「貓培你飛雞蛋糕車」，以及德哥負責管理的「KM餐車」，分別調製200杯慢飛天使咖啡、200份香噴噴雞蛋糕和200個豬肉漢堡，致贈給耕莘醫院醫護人員。