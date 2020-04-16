富邦特選大蘋果槓/反報酬指數ETN

富邦證券自去年四月主管機關開放指數投資證券ETN商品後， 陸續掛牌三檔主題式ETN商品，包括富邦「特選大蘋果報酬指數」 ETN(代號020000)、富邦「存股雙十等權重報酬指數」E TN(代號020001)與富邦「特選世代行動通訊報酬指數」E TN(代號020012)， 目前三檔商品市占率逾八成深獲市場投資人青睞，本次推出的兩檔新 ETN為富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN (代號02001L)與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」 ETN (代號02001R)，於本月16日在台灣證券交易所上市掛牌交 易。

富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN與富邦「 特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」ETN同樣連結台灣指數公司所 編製之「特選大蘋果報酬指數」，目前市場上的富邦「 特選大蘋果報酬指數」ETN本月底即將掛牌交易滿一年， 為提供投資人更加多元化的投資工具及操作策略， 本次推出連結相同指數之槓桿型與反向型商品，為業界首發槓反ET N。富邦特選大蘋果報酬指數組成標的乃自蘋果公司(Apple Inc.)最近公布之供應商名單中， 選取符合流動性及財務穩健等條件之十檔台灣上市公司股票組合而成 ，目前最新成分股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、 可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科等十檔標的，這兩檔槓反E TN所追蹤之指數固定每年四月份進行一次定期審查(下稱定審)， 定審時單檔權重上限設定為12%， 以確保成分股符合指數定義且具市場代表性；且兩檔ETN發行價同 樣訂為5元，富邦ETN訂價親民進入門檻低， 投資人可依自身理財規劃靈活運用。

富邦證券表示，指數投資證券(ETN)直接連結對應指數表現， 其報酬扣除管理費後無追蹤誤差且報酬指數配息直接滾入指數再投資 ，投資績效清楚呈現且具節稅效益，另外ETN直接在集中市場掛牌 交易，交易稅率低廉，惟ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機 制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。