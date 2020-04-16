新住民「農」甜蜜意 女力青農孫霞養出頭等蜜

香甜可口的蜂蜜是大人小孩都愛的天然飲品， 但養蜂的辛苦卻不足為人所道，早年養蜂通常會想到是男性的職業， 隨著時代的進步，目前也有不少女性蜂農，新北市女青農孫霞， 與夫婿一起經營昌輝養蜂場， 在現今以進口蜂蜜為主的台灣市場闖出一片新天地。

72年次的孫霞是個道道地地的湖南姑娘， 早年在福建食品廠工作認識夫婿程大哥，2005年結婚後， 夫妻返臺接手家族養蜂事業，跟著公公學習養蜂之道。 家族養蜂場迄今已是第三代在經營，近年因氣候變遷關係， 蜜蜂養殖較困難，蜂蜜產量有限， 但夫妻倆堅持不添加進口蜂蜜混充，以賣國產純蜜，打造自有品牌， 創立昌輝養蜂場，目前產品有蜂王乳、龍眼蜜、 玉荷包蜜及百花蜜等類型，為了提供蜜蜂最好的環境生長， 孫霞與先生每年得隨著不同花季游牧各地放養蜜蜂，採集花蜜，3至 5月在高雄大樹區採玉荷包荔枝花蜜、 在台南南化及台中霧峰採龍眼蜜、7到8月在北部採收百花蜜。 這些對於品質的堅持也使昌輝養蜂場自103年起連續5年都獲得全 國國產蜂蜜評鑑比賽的頭等奬(108年未比賽)， 提供消費者最好的蜂蜜產品。

孫霞表示，與先生一起養蜂已經十幾個年頭， 剛開始因通路缺乏導致產品賣不出去而差點放棄， 所幸遇到同業前輩建議「自己行銷自己賣，若能在菜市場銷售， 哪裡都賣得出去」。因此， 夫妻倆開始到住家附近的黃昏市場賣蜂蜜， 從一開始害羞緊張到站在攤位前一句話都不敢說， 到現在能自然與客人互動，都是經驗的累積， 養蜂場很多常客都是從那個時候累積而來， 品牌也是從五年前開始經營，能有今日的成績， 孫霞除了感謝昌輝養蜂場的死忠顧客外， 也很感謝農業局這一路的幫助，不論是在養蜂資材的補助， 還是在市集展售通路媒合，都幫助家中養蜂產業能穩定成長， 也大大提升品牌知名度。孫霞也表示，去年因暖冬導致龍眼樹、 玉荷包荔枝樹幾乎都沒有開花，但今年玉荷包荔枝的花況非常良好， 所以蜜況品質十分優良，在這個全民防疫期間， 這些鮮採好蜜都可以透過線上訂購宅配到府， 讓大家都能輕鬆品嚐昌輝養蜂場的頭等蜂蜜。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路 再開農路」的精神，持續輔導新北青農創造多元通路， 現在除了農會超市、市集等實體通路外， 多數農友也積極開發線上通路，近期受疫情影響， 民眾除了實體通路外，也可多多利用電商通路訂購新北優質農產品， 落實防疫之餘，也能以實際行動支持在地小農及優質農產！