新住民「農」甜蜜意 女力青農孫霞養出頭等蜜

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
香甜可口的蜂蜜是大人小孩都愛的天然飲品，但養蜂的辛苦卻不足為人所道，早年養蜂通常會想到是男性的職業，隨著時代的進步，目前也有不少女性蜂農，新北市女青農孫霞，與夫婿一起經營昌輝養蜂場，在現今以進口蜂蜜為主的台灣市場闖出一片新天地。
72年次的孫霞是個道道地地的湖南姑娘，早年在福建食品廠工作認識夫婿程大哥，2005年結婚後，夫妻返臺接手家族養蜂事業，跟著公公學習養蜂之道。家族養蜂場迄今已是第三代在經營，近年因氣候變遷關係，蜜蜂養殖較困難，蜂蜜產量有限，但夫妻倆堅持不添加進口蜂蜜混充，以賣國產純蜜，打造自有品牌，創立昌輝養蜂場，目前產品有蜂王乳、龍眼蜜、玉荷包蜜及百花蜜等類型，為了提供蜜蜂最好的環境生長，孫霞與先生每年得隨著不同花季游牧各地放養蜜蜂，採集花蜜，3至5月在高雄大樹區採玉荷包荔枝花蜜、在台南南化及台中霧峰採龍眼蜜、7到8月在北部採收百花蜜。這些對於品質的堅持也使昌輝養蜂場自103年起連續5年都獲得全國國產蜂蜜評鑑比賽的頭等奬(108年未比賽)，提供消費者最好的蜂蜜產品。
孫霞表示，與先生一起養蜂已經十幾個年頭，剛開始因通路缺乏導致產品賣不出去而差點放棄，所幸遇到同業前輩建議「自己行銷自己賣，若能在菜市場銷售，哪裡都賣得出去」。因此，夫妻倆開始到住家附近的黃昏市場賣蜂蜜，從一開始害羞緊張到站在攤位前一句話都不敢說，到現在能自然與客人互動，都是經驗的累積，養蜂場很多常客都是從那個時候累積而來，品牌也是從五年前開始經營，能有今日的成績，孫霞除了感謝昌輝養蜂場的死忠顧客外，也很感謝農業局這一路的幫助，不論是在養蜂資材的補助，還是在市集展售通路媒合，都幫助家中養蜂產業能穩定成長，也大大提升品牌知名度。孫霞也表示，去年因暖冬導致龍眼樹、玉荷包荔枝樹幾乎都沒有開花，但今年玉荷包荔枝的花況非常良好，所以蜜況品質十分優良，在這個全民防疫期間，這些鮮採好蜜都可以透過線上訂購宅配到府，讓大家都能輕鬆品嚐昌輝養蜂場的頭等蜂蜜。
農業局長李玟表示，秉持「先創通路 再開農路」的精神，持續輔導新北青農創造多元通路，現在除了農會超市、市集等實體通路外，多數農友也積極開發線上通路，近期受疫情影響，民眾除了實體通路外，也可多多利用電商通路訂購新北優質農產品，落實防疫之餘，也能以實際行動支持在地小農及優質農產！