武漢肺炎疫情降低石油需求 分析：2020年碳排可少25億噸

新型冠狀病毒肺炎疫情迫使許多產業停工，正當經濟一片慘澹的時候，由於對石油的需求大幅下降，地球反而獲得片刻喘息的時間，只是專家警告，因此感到慶幸完全言之過早。

史無前例的旅遊禁令與相關行業從業人員的隔離、停工讓全球對石油的需求掉到歷史上的新低，預期今年的石油需求量足足掉了數十億桶，天然氣需求也減少了數兆立方米，煤礦需求則下降了上百萬噸，加上石油國家輸出組織(OPEC)增產，油價持續走低更讓部分石化業者面對35年來最大規模的油井關閉潮。

在疫情爆發前，相關機構本來預估2020年的碳排仍會持續上升，不過疫情讓高污染、高碳排的石化產業大規模減產的結果，就是因化石燃料與水泥製造產生的溫室氣體，今年的減排量可能會高達5%，這相當於25億公噸的二氧化碳，數量十分可觀。

挪威的能源咨詢公司Rystad Energy分析顯示，相比2008年爆發的金融海嘯，這次疫情對經濟的衝擊更強，當時石油的每日需求少了1300萬桶，這次卻足足翻了5倍，這與旅遊意願降低有巨大的關聯。

然而，專家並不認為這種減排模式是值得慶幸的事情。

國際能源總署(ICA)執行董事比羅爾(Fatih Birol)直言，經濟寒冬下成千上萬的人失去了工作才讓溫室氣體排放量下降，而不是因為各國政府實施了正確的環境政策所致，這與「創造更宜居環境」與「讓人們更健康快樂」的減排目標相悖。

他說，如果政府不認真考慮在現行的紓困法案中加入協助能源轉型的條款，一旦疫情獲得控制，在經濟復甦之際，碳排也會隨之回升，屆時，不管今年的減排數據再怎麼漂亮都沒用。