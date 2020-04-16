幼兒園另類防疫兒童月 瘋潑水童玩還能祈福保平安

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 許多兒童月大型活動取消，但新北市各幼兒園還是絞盡腦汁， 發揮創意， 為孩子們設計饒富教育意義又兼顧防疫觀念的童樂月活動。 中和國中附幼把華新街潑水節搬進教室，體驗異國祈福； 新莊幼兒園延伸新莊廟街主題課程，說在地的故事； 鶯歌幼兒園的小寶貝帶著兒童節禮物-「跳繩」， 唱唱跳跳提升免疫力！

中和國中附幼把潑水節搬進教室，孩子們樂壞了！ 透過水槍射擊活動，除了在遊戲中了解東南亞傳統祭典， 也意味著除去災厄，祈求好運。新住民媽媽們也紛紛提供壓箱寶， 準備泰國舞蹈表演服裝及緬甸擺夷特色服飾， 幼兒們穿著服飾進行泰國舞蹈表演，展現童真也體驗異國文化！ 另幼生小宏媽媽帶來許多家鄉特產，如咖哩餃、千層糕、 椰奶凍等跟小朋友分享，圓圓天真地說：「咖哩餃看起來很好吃， 咬下去脆脆的，但裡面辣辣的不好吃」。老師也教孩子手做「 Q版浴佛祈福」，小小孩們自發感謝防疫人員並祈願臺灣平安健康， 真摯感人。中和國中校長呂治中表示，學校附幼鄰近新北華新街( 緬甸街)，今年大型活動紛紛延辦，園方靈機一動， 由幼兒園老師們設計潑水節祈福、泰式咖哩美食、 浴佛祈福等不同主題，結合童樂節慶祝活動， 帶給孩子們不同以往的感受。

新莊幼兒園的孩子們在進行兒童節禮物票選時，「敲打達摩」 玩具高票當選，孩子們說看到「敲打達摩」禮物的達摩造型， 很像去拜拜時看到的神明，可以保佑大家平平安安。 原來在孩子小小心靈中，早已把生活和防疫做了連結， 除了對新莊老街的廟宇有著特殊情感外，在挑戰遊戲同時， 更在心靈上有一種祈福保平安的意味。

鶯歌幼兒園則是帶著喜歡運動、探索在地文化課程的小寶貝， 帶著今年兒童節「友」好禮-「跳繩」，在每天出汗性大肌肉活動， 活力十足唱唱跳跳，培養健康體魄。 另外結合在地課程攀登幼兒園後山「鶯歌蛋山」，看著鳳蝶飛來、 地上螞蟻與飄落油桐花，享受自然時光並學習愛護生命， 孩子一邊爬山一邊指著學長姐用陶土製作的告示牌，說「 原來老鷹來這座山下蛋所以才叫『蛋山』」，無形中， 在地文史萌芽於小寶貝心田。

教育局表示，目前嚴重傳染性肺炎疫情嚴峻， 新北各幼兒園除了重視防疫之外， 還能將童樂月活動結合防疫時事及在地課程，引導幼兒體驗及行動， 不僅保護自己還能關懷他人， 讓防疫議題成為幼兒學習健康自主管理、關懷他人的最佳契機， 也讓今年4月的兒童月活動別具教育意義。