血友病患者莫輕忽關節病變　精準治療避免關節損傷

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每年的4月17日為「世界血友病日」，為喚起大眾對於血友病的正確認知，當日世界各地皆會舉辦活動，而2020年活動日主題定為「GET + INVOLVED」，盼呼籲大眾從自身做起，積極行動為救治血友病患者共同努力，要力求更好、更進步。

台灣血栓暨止血學會彭慶添理事長表示，血友病分為輕、中及重度，是一種體內缺乏凝血因子，造成血液不易凝固的疾病，血友病患者因關節長期反覆出血，常有關節病變的問題。

以往血友病的治療是出血時才注射凝血因子的「需求性治療」；而現行的治療趨勢是透過定期注射凝血因子維持體內濃度的「預防性治療」，可拉長注射間隔、減少注射次數，可維持更高的最低濃度，便可降低出血風險、避免關節損傷，保護好關節便能支撐病友勇敢面對疾病、維持良好生活品質。

台灣血友病之父，國立台灣大學醫學院沈銘鏡名譽教授表示，血友病控制得宜，病友其實可以跟常人無異。以重度血友病患者為例，不少病友關節都處在反覆出血、腫脹疼痛的狀況，嚴重影響病友行動力及自主照顧能力，且關節一旦變形將造成不可逆的影響，必須置換人工關節。因此，規律的預防性治療，可提高血中凝血因子濃度，減少出血。也鼓勵患者定期追蹤監測關節影像及功能。

目前關節超音波檢查就是一個很方便的選擇，在床邊即可做檢查。不但可避免傳統X光幅射問題，也不像核磁共振需要長時間排隊，幫助醫師即時掌握患者關節出血狀況，提供更精準的治療方針，維持生活品質！

在台灣民眾對血友病認知度不高，導致病友常遭受異樣眼光，種種誤解導致病友迫於異樣眼光及壓力，無法正向面對疾病。有鑑於此，台灣血栓暨止血學會首度提出以「紅傘」作為血友病的象徵，邀請黃子佼、林心如、Bii畢書盡、陳漢典及插畫家囂搞、AUD等名人彩繪紅傘，透過作品呼籲大眾對血友病有更全面的認識，以行動支持血友病病友，進而促動病友積極面對疾病、及早進行預防性治療，就可以持續精采人生。