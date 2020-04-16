副總統陳建仁線上開課　帶領民眾認識及因應武漢肺炎

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）副總統陳建仁是知名流行病學家，他在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間時常透過臉書分享流行病相關知識及宣導因應措施，頗受民眾歡迎，現在更是和國內線上課程平台合作，推出免費的全民防疫通識課，預計月底上架。

《全民防疫通識課：陳建仁副總統來開講》由陳副總統與線上課程平台「Hahow 好學校」合作，在月初錄製三個章節共七個單元，從「台灣的防疫經驗」、「如何面對疫情」，以及「武漢肺炎未來發展」等三方面，與大眾分享正確的知識與觀念，預計4月20日正式上架，課程免費只需登入會員即可。

根據總統府新聞稿，陳副總統在線上課程中提及幾個民眾及媒體比較關切的議題，例如社區感染。陳副總統指出，一個病人在社區遭到感染，而有連續的傳染鏈時才稱做社區傳播，現在台灣確實都只有在社區、家庭、學校、職場或醫院內的感染，但是沒有社區傳播的現象。

陳副總統指出，社區傳播通常有幾個重要特性，第一是確定病例沒有辦法找到感染源，第二是本土病例遠多於境外移入病例，所以台灣有零星社區感染，但是沒有社區傳播的現象；第三個特色就是會有持續的感染鏈，譬如有一個人從國外回來，傳給他的家人，又傳給家人的同事，爾後再傳給其他不認識的人，第四則是會發生很大規模的群聚現象，這在台灣也沒有發生。

提及是否需要對台灣所有人民做病毒篩檢檢查，副總統認為，篩檢最主要的目的是找出得到感染的人。韓國因為感染多，所以要篩檢很多；台灣感染的少，當然篩檢的少，但就篩檢的陽性率來看，台灣的涵蓋率確實是遠比韓國來得好。

副總統觀察，法國或義大利實際上都是已經有明顯感染症狀的人才會做篩檢，相較之下，台灣還篩檢了很多沒有症狀的人及沒有感染病毒的人。台灣的篩檢率、涵蓋率在全世界比起來是第三名，僅次於阿聯酋及俄羅斯，因此目前台灣的篩檢計畫是合宜且符合成本效益。

至於武漢肺炎未來到底會有什麼發展，副總統提到，武漢肺炎病毒要從世界上消失有其困難度，比較可能是慢慢會變成像流行性感冒一樣，經常在人群中存在；因此必須積極從事科技研發，發展快篩工具、抗病毒藥物，以及疫苗。但在這之前，如果社會能夠持續做好檢疫隔離工作，就能夠爭取更多時間，等待快篩、藥物及疫苗研製成功。

根據平台業者，陳副總統的線上課程將讓大眾更了解媒體上的各種疫情資訊、讓民眾更能分辨真假訊息，以及採取正確的防疫措施等。