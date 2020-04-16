助外籍人士居家檢疫 嘉市外事警跨越語言障礙暖心照顧

嘉義市雖不大，但目前總計有42位的外籍人士來臺並且需要居家檢疫14天。而這些外籍人士，在臺灣的居家檢疫協助者就是「外事警察」，他們跨越了語言的隔閡，協助外籍人士完成居家檢疫，保護外國人的健康也守護了嘉園的防疫安全。

嘉義市警察局外事科長呂明修表示，嘉市警總計有4位同仁負責外籍人士居家檢疫業務，提供居家檢疫關懷，從面對面確認外籍人士入境居檢住所開始，之後連續14天以視訊或者電話關懷外籍人士的居家檢疫與身體狀況。在最高峰時、單天最高有32位外籍居家檢疫者需要關懷，分攤下來分局外事警察一人至少需要關懷照顧10到11位的外籍人士，工作量非常大。

嘉市一分局外事警察洪銘駿說，最高峰那天不僅要跑居檢現場、更要電話關懷，幾乎是電話不離手，腦袋裡想的都是外籍人士居家檢疫的事情。洪警員表示，也許是因為疫情全球延燒，同時在入境時機場檢疫也有做到很好的訊息告知，因此外籍人士對於需要居家檢疫14天，其實都很了解，配合度也頗高。

另洪銘駿也精通越南語，對於為數不少的依親或者移工來臺的越南人，會以越南語問候與關懷讓越南兄弟姊妹備感溫暖。他說，越南人多敬稱他人為「哥、姊」，因此對於比較年長的越南女性，洪會稱呼她為姐姐，讓對方很感動。

外事科巡官王崑霖說，共同防疫的前提之下，市警局提供完整的防護設備。例如第一次確認外籍人士居家檢疫地點時，同仁們均會穿著面罩、口罩與手套，並且配戴警察名牌，保護自身也保護居檢者安全。王崑霖也說，同仁一般都是穿便服前往，怕穿著正式警察制服，反而讓周圍鄰居恐慌。面罩、手套等防護裝備，則會低調地在門口穿戴整齊，居檢者看到外事警察前來，會覺得很安心。

王崑霖說，那種感覺可能來自「人在國外、也有被保護與被注意」，疫情當前有人守護真的很安心。（新聞轉載自新住民全球新聞網）