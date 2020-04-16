高雄移民署防疫大作戰 多國語言宣導擴大自行到案

「病毒無國界、防疫零假期 」移民署南區事務大隊高雄市第二服務站行動服務列車也加入防疫行列，本次來到位於高雄市燕巢區的「萬機鋼鐵工業股份有限公司」，在臺灣生活的移工朋友，因為語言及習慣的不同，容易造成防疫資訊取得不易，高雄市第二服務站特別準備了「正確洗手步驟」、「外食也防疫」及「如何正確戴口罩」等多國語言宣導單，讓來自不同國家的移工朋友也能輕鬆瞭解如何正確的防疫，保護好自己。

移工離鄉背井來到臺灣打拼不僅是我們臺灣社會的一份子，也是在防疫陣線中非常重要的一環，因此高雄市第二服務站特別邀請站內來自東南亞各國的通譯，親自拍攝防疫宣導影片，透過親切的母語，將防疫訊息準確傳遞給在臺的移工朋友。

工廠管理人員也表示:「原本移工也都不習慣戴口罩，在政府及各單位強力的宣導下，也逐漸瞭解到戴口罩、勤洗手對防疫的重要性，工廠這邊也會持續加強移工的衛教宣導」。

移民署除了關懷移工及持續加強防疫宣導外，自109年4月1日起更推出了「2不1低」擴大自行到案2.0專案，以「不收容、不管制、低罰鍰」鼓勵在臺逾期外來人口主動投案，實施期間至6月30日止，凡是專案期間自行到案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間，罰鍰部分一律處法定最低額度新臺幣2,000元，請民眾及新住民朋友幫忙多多宣導，並鼓勵周遭失聯移工朋友投案，安心回家。

高雄市第二服務站陳盈智主任表示，擴大自行到案2.0專案自4月1日開始實施，即受理多位失聯移工自行到案，其中1位印尼籍失聯移工「阿蒂」(化名)表示，她是透過嫁來臺灣的姊妹辦理延期時，看到了這個訊息後告訴她，她便鼓起勇氣來投案，來到服務站後發現不但有專人引導到受理專區，也會幫她測量體溫、使用酒精消毒並提醒她多洗手要戴口罩等，讓她覺得很安心，以後也不用躲躲藏藏還要擔心自己被傳染，只要辦妥手續就可以回家了!

如需要專案相關訊息，可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1995」專線洽詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）