免費LINE「熊大防疫貼圖」搭配防疫圖框 與民眾一起對抗病毒

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）防疫時期，民眾宅在家裡，社群軟體LINE特別推出「熊大健康防疫貼圖」，讓熊大、兔兔、莎莉陪伴民眾一起對抗病毒，此外，LINE還推出了防疫期間的頭貼套用「宅在家我OK」個人圖片特效，民眾套用專屬圖片宣示宅在家，相揪好友一起擔任防疫大使。

武漢肺炎疫情延燒，LINE配合政府宣導的防疫措施，更在官方部落格推出限時免費「熊大健康防疫貼圖」，貼圖讓熊大率先戴起了口罩，還刻意跟兔兔保持社交距離，兔兔決定還是回家減少出門，閒得沒事做可以打開LINE MUSIC、LINE GAME或是LINE TV都是很棒的娛樂呢！

LINE表示，自4月16日至7月8日，台灣與全球同步使用這組免費防疫貼圖，下載之後可以使用90天，貼文串中限時動態也可以使用這組貼圖。民眾可用手機到「貼圖小鋪」中下載。

此外，「LINE拍貼」還新增限時防疫主題圖框，民眾在手機上下載LINE拍貼就能做貼圖。新圖框增加了應景模板，可以在自己的照片上加上口罩，或是勤洗手提醒。

六款新圖框自4 月16日起，到5月31期間限定，在手機上下載LINE拍貼APP，選擇想要製作成貼圖的照片，自行搭配宅在家、戴口罩的圖框，送審後輕鬆上架專屬的貼圖。

民眾可透過LINE個人圖片也能參與抗疫，共十款不同標語或角色的圖片可套用，包含「宅在家我OK」、「保持社交距離」等，完成還可以分享貼文串，讓更多朋友看到一起響應。