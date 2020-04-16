3月中國快艇闖入台灣海域　台官員：應屬偶發事故

武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣政府請求海巡署加強取締越 界大陸漁船和抽石船，24小時全天候有2艦4艇在澎湖海 域執勤巡航，越界的大陸漁船與抽石船... 武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣政府請求海巡署加強取締越 界大陸漁船和抽石船，24小時全天候有2艦4艇在澎湖海 域執勤巡航，越界的大陸漁船與抽石船數量也已減少許 多。圖為海巡驅離越界輪船。 中央社 109年2月27日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）今年3月16日多艘中國快艇闖入台灣海域衝撞海巡艇，自由報導，國防部官員16日在接受立委質詢問時指出，該案應為單純的突發、偶發事件，尚無跡象顯示這是中國海上民兵的恫嚇行為。

海巡署艦隊分署金門海巡隊3月16日上午在金門海域驅離越區捕魚的中國漁船，不料原在水域外的10多艘中國快艇隨即集體包圍，以丟擲石塊及空酒瓶攻擊巡防艇，經我方勤務人員擊發11枚震撼彈及沙包彈後，才將10餘艘中國快艇驅離出台灣海域 所幸海巡人員並未受傷。

海委會主委李仲威、國防部副部長張哲平周四在立法院內政委員會答詢時均強調，該案應為單純的突發、偶發事件，尚無跡象顯示這是中國海上民兵的恫嚇行為。李仲威指出，該案起因是金門縣政府追查越界捕魚，海巡署負責協助戒護執行，不料中國漁船看到生財工具將遭沒收，才採取激烈手段護衛，事後我方已將本案移請送交中方相關單位裁處，目前對金馬海域也都有嚴加監控。

海委會副主委陳國恩也指出，當天我方在案發後立刻通報對岸執法人員，對方也馬上派出3艘艦艇過來處理，而且事後在我方要求追償下，對岸執法人員也把6艘涉案船艇拆解，從證據來看，應該就是一場越界捕魚的糾紛。

立法院內政委員會今邀請海委會、國安局、國防部等單位進行「中共以組織海上民兵等方式製造灰色地帶衝突，探討對我國家安全之影響及因應措施」專案報告，對於多位朝野立委關心該案，李仲威、張哲平及在場國安局許姓處長均表示，該案僅為突發、偶發事件，沒有跡象顯示這是中國海上民兵所為。

李仲威指出，該案起因是金門縣政府追查越界捕魚，海巡署負責協助戒護執行，不料中國漁船看到生財工具將遭沒收，才採取激烈手段護衛，事後我方已將本案移請送交中方相關單位裁處，目前對金馬海域也都有嚴加監控。

李仲威表示，當時中國船艇高速衝撞我方海巡艦艇的行為非常危險，一不小心就是船毀人亡，目前研判應是為了搶回漁具而做出不小心的駕駛行為。

海委會副主委陳國恩也指出，當天我方在案發後立刻通報對岸執法人員，對方也馬上派出3艘艦艇過來處理，而且事後在我方要求追償下，對岸執法人員也把6艘涉案船艇拆解，從證據來看，應該就是一場越界捕魚的糾紛。

張哲平也認為，金門事件應為單純的偶發事件，因為對岸若要恫嚇，應會使用航空母艦或飛機，而非使用漁船。不過張強調，對岸凡是18至35歲的男性公民都可列為民兵，隨時可能在漁民、民兵身分中轉換，對此會嚴加注意。

張哲平也提到，針對中國漁船的越界問題，軍方每天都有掌握，同時與海巡署保持密切聯繫並做情資交換，未來在4到6月漁季期間，若再發生類似金門事件的衝突，都會審慎處理，不會在敏感時刻升高衝突性。