【武漢肺炎】港大研究：7種清潔劑可100%殺死病毒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延，香港大學醫學院在facebook專頁分享最新研究結果，包括病毒在不同溫度下失去感染力的時間，以及7種可100%殺死病毒的清潔劑。

《香港01》報導，港大公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授團隊，日前就新型冠狀病毒在不同環境的感染力進行研究，結果顯示病毒在溫暖的地方仍具感染力，但會影響其穩定性，溫度愈高，病毒愈快失去感染力。

根據研究結果，攝氏4度的環境下，14天後病毒依然存活且穩定；溫度升高至22度，病毒可存活14天；37度的情況下，可存活2天；到了56度和70度的高溫下，分別可存活30分鐘和5分鐘。

因此，民眾若每天穿出門的衣物曾接觸過病毒，專家建議可用60度熱水浸泡半小時後再洗。

另外，團隊亦測試了哪些清潔劑能夠殺死病毒，減少傳播，結果發現部分病毒在1:49的肥皂水內5分後鐘後，仍被驗出，但15分鐘後就驗不出來，至於使用以下7種清潔劑，則在5分鐘後檢測不出病毒，包含1:49和1:99的漂白水、70%的乙醇(酒精)、75%聚維酮碘(含碘消毒劑的常見成分)、0.05%氯二甲酚(滴露的有效成分)、0.05%氯已定和0.1%苯扎氯銨(消毒濕紙巾之常見成分)。