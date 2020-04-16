新北公有場館開放再延一周 侯友宜：視清明連假情況再評估

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府今(16)日召開嚴重特殊傳染性肺炎第42次應變會議，針對轄內公有場館暫停開放一事，宣佈將再延一週，觀察清明節連假人潮群聚有無導致交叉感染，再視情況評估開放時間。

新北市長侯友宜表示，雖然近日確診人數下降，但防疫絕對不能掉以輕心，一定要戒慎恐懼，4月20日的兵棋推演將如期舉行，防疫務必做到位，新北市全面戒備。

3月底國外返台人潮眾多，其中一位武漢肺炎確診者在疫調時，表示曾去新北市公有場館活動，因此轄內所有場館自3月20日暫停開放。

由於清明節連假多處人潮群聚，交叉感染風險大增，以兩週為觀察期，下周一才能判斷疫情有無舒緩，因此新北市公有場館再封閉一週，於下週評估開放時間。

此外，近日國內確診人數下降，侯友宜提醒各局處勿掉以輕心，夜市、市場、商圈及風景區務必持續向市民宣導配戴口罩、維持社交距離，大型集會能免則免，防疫工作切勿鬆懈。

新北市將於4月20日舉行「擴大管制超前部署」計畫的兵棋推演，侯友宜表示，兵棋推演是模擬或假設最壞的狀況採取的擴大管制措施，提前做好準備，中央一旦發布才能即時因應。

新北市民政局表示，淡水區一年一度清水祖師廟繞境活動，經過協商討論，廟方同意今年以車巡的方式，取代以往人潮擁擠的遶境祈福活動，讓信徒身心都能保持健康，減少群聚感染風險。