簡又新專欄 – 新冠肺炎衝擊全球 有益環境無助永續發展

新冠肺炎(Covid-19)於2019年底在中國爆發後，全球皆被此疫情的發展所影響，包括即將在日本舉辦的東京奧運、國際油價持續下跌等。由於病毒發源地在中國武漢，世界各國在面對這「境外移入」的病毒時，除了防疫與救治病患，社會同時出現仇視亞洲人、華人等負面情緒。

為了避免疫情擴散，世界各國與台灣中央流行疫情指揮中心都定訂相關規定，如保持社交距離(Social distancing)：室內1.5公尺、室外1公尺；避免群聚感染：停止辦理室內100人以上、室外500人以上集會活動等規範，用以降底感染風險等措施。這場疫情不僅衝擊全球、改變了國內外經濟活動、人們的生活習慣、教育習慣、國家治理方式、工作方式與人際關係等，人們必須順疫情而調整生活作息。

新冠肺炎自2019年底開始在全球肆虐，截至4月7日短短三個月已經造成超過135萬人確診、7萬多人死亡。當時歐洲國家，義大利的確診人數更來到10萬人、造成1萬多人死亡。至於為何會造成義大利這麼大的損傷呢?

過去義大利的醫生與醫療設備一直都很完善，然而在西元2000年該國曾因其債務關係差一點崩盤，於是歐盟要求要緊縮政策，而被犧牲的正是他們的醫療體系。然而隨著政策的緊縮、資源的減少，醫護人員開始紛紛到外地求職，導致國內疫情大爆發時，各地醫療院所皆難以付與負荷。從另一個角度來看義大利，他的特殊文化也是加速新冠肺炎的傳播原因。由於重視家庭價值，多數家庭都是三代同堂，也是全球繼日本之外，老年人口比例高居其他歐洲國家。義大利人口中有26%是65歲以上的老人，80歲則有400多萬人，而自疫情爆發後，死亡者多為年長者，當中有43%是85-90歲，35%則是70-79歲。

由於義大利的人民較樂觀主義，比起英國等其他歐洲鄰國，他們在面對相關法律時大多不太重視，使得各地的市長與總理需不時的站出來呼籲人民，要大家改變生活習慣。然而敬老精神在他們的文化裡可說是深植民心，加上老年人熱愛和年輕人互動，使得簡單的保持社交距離較難以落實。

新冠肺炎對氣候變遷、空氣汙染是有利的。美國太空總署(NASA)釋出2019年12月到2020年2月時的空拍照顯示，原本空汙嚴重的城市，空氣多有改善，全因國際經濟活動緩慢了下來，各國實施封城，使得各地工廠停工，人流停止等，讓原本汙染嚴重的城市，二氧化碳開始跟著減少。尤其是中國自2月3日~3月1日間，二氧化碳與同年期相比下降了25%，這等於是英國整年的排放量。當年SARS流行病結束，各地城市陸續恢復生活後，人們復工加速了生產，因此產出了所謂的「報復性的汙染」，有如此經驗，人們在面對新疫情時，不得不開始擔憂，是否會再度發生相同的事。

在疫情發生前，各國訂定減碳排放的政策卻不見其成效。如今，隨著疫情在世界各地肆虐，許多國家與工業重鎮都停了下來，空汙問題減緩了不少，人們開始想，現在的發展方式到底對不對呢?

2008年發生金融海嘯，中國要幫助企業渡過難關時，有4兆人民幣的投資，成功增長該國的GDP，但同時卻帶來了不少空汙問題。又如香港因新冠疫情也改變了當地人的上班方式與生活模式，人們開始減少外出，空汙因而減少了30%，PM10下降了30%左右，PM 2.5也下降了32%，整個二氧化碳減少了22%，可見這場疫情的影響有多大。對環境而言，新冠肺炎帶來了益處，但卻不是永續發展的理想方式，而是一個病態的表現，它犧牲了經濟、成就了環境、在社會面卻出現了問題。

台灣在這波疫情中，表現的很好，許多生活日常都照常進行。大部份國家都開始實施遠距教學，然而有正面就有反面，像在都市裡上課的學生，因為資源充足，防疫期間可以減少外出，並且留在家裡透過數位平台持續上課。但是生活在偏鄉的學生就不一樣，網路設備的欠缺，讓他們無法正常且持續上課。因為數位落差、教育資源的短缺，城鄉差距等原因，讓這些都喪失了偏鄉學生的受教權、與同齊一起讀書互動與激勵的權利。這波疫情將如何發展，需各界持續關注。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出