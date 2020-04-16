川普暫停WHO資金挹注 中國反而敦促「美方履行自身義務」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國總統川普14日宣佈，由於世界衛生組織（WHO）在本次武漢肺炎疫情中沒有履行其基本職責，導致疫情全球大爆發，將暫停向世衛提供資金，並展開相關調查。中國外交部在昨（15）日記者例會上，對此表示「嚴重關切」，並「敦促美方切實履行自身的職責和義務」。

美國總統川普週三在白宮記者會上表示，世衛在疫情發生之初，沒有發揮其基本功能，還反對各國對中國實施旅遊禁令，讓許多國家錯失造成疫情大爆發，至今超過200萬人感染，13.4萬多人死亡。作為主要贊助國，美國認為世衛的立場過於以中國為中心，川普表示，「將暫停提供世衛的資助，並在60天至90天內，針對WHO是否掩蓋疫情，從而導致很多人死亡進行調查」。

根據統計，美國去年提供4億美元給世界衛生組織，佔其年度總預算15%，而世衛「好友」中國，每年僅提供4400萬美元，兩者相差近10倍。

中國昨（15）日對於美國停止挹注世衛資金一事表示「嚴重關切」。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，「世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮著不可替代的作用。尤其是新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情發生以來，世衛組織在譚德塞總幹事帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮了中心協調作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。」

趙立堅說，「美方這一決定將削弱世衛組織能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。」

趙立堅強調，「我們敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動。」

許多網友看到紛紛笑說「中國可以自己出錢補上呀，這樣更霸氣」「高調干預美內政耶」「中國自己給的錢只有人家的4分之1，好意思嘴人家？」「翻譯：我也不想出4億美金」

美國總統川普在4月初就曾表示世衛太過於親中，考慮暫停提供世衛的資金，導致世衛秘書長譚德塞4月8日控訴川普將疫情「泛政治化」，並表示，如果美國想要更多屍袋的話，就請自便吧！

譚德塞的言論招致各界批評，13日他態度軟化，向美國喊話「美國才是世衛最大貢獻國，希望川普不要砍掉對世衛的預算」。