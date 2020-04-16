【武漢肺炎】遊客銳減恐斷炊 德國動物園擬「宰了動物餵動物」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）當人類致力於對抗武漢肺炎之際，許多動物卻根本沒有活下去的權利。在遊客與營收銳減的慘況下，德國一間動物園，甚至考慮「宰了」某些動物，讓其他動物圖個溫飽。

各行各業或許可以撙節支出，度過難關，旅遊觀光業或許能獲得政府紓困，但如動物園這類以動物為門面、靠門票收入的設施，在封城令與社交禁令催命下，根本沒有活路。

位處德國北部、有著700隻動物的德國新明斯特動物園（Neumünster Zoo），因財務吃緊，已列出緊急應變方案，不得不將部分動物安樂死，或將之宰殺，作為其他動物的食物。

園長表示，自德國於3月15日下達封城令後，該動物園只能靠捐贈為生，但人可以挨餓，動物卻不行。如海報、企鵝等動物，每天得進食大量新鮮魚類，如今供應鏈與財源皆斷，斷炊危機已然浮現。

德國政府已推出高達7,500億歐元的紓困方案，用於挹注企業、補助無薪價勞工，但尚不清楚動物園是否也能受惠。柏林動物園協會（VdZ）已籲請總理梅克爾（Angela Merkel）撥款1億歐元，作為動物園的緊急支應金。

誰生？誰死？新明斯特動物園正面臨殘忍抉擇，宰殺順位尚不明朗，但可以確定的是，園內一隻名為Vitus的北極熊，大概要慶幸，他會是最後一名倖存者。