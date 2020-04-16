美國前國防官員投書　籲川普推台灣專家取代譚德塞

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世衛秘書長譚德塞因過分親中，對新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情危機意識不足，導致疫情肆虐全世界。美國國防部前官員包士可15日呼籲總統川普，應推舉有專業經驗且對中國手法免疫的人士取代譚德塞，台灣醫衛專家是最合適人選。

中央社引述包士可（Joseph Bosco）投書「國會山莊報」（The Hill）的內容，文章提及川普顯然已認知到北京與世界衛生組織（WHO）公開勾結的作為，因此計畫採取果斷行動，把美國對世衛的捐助資金當作籌碼。

包士可指出，川普有許多選項，包含停止捐助世衛、退出世衛並建立新組織取代世衛，或是要求台灣獲得世衛會員身分。

不過，包士可提出另一個改革世衛的選項，他呼籲「（譚德塞）應該被一位有能力、有處理大流行疾病經驗，並對中國政治化手法免疫的公衛專家所取代，而台灣醫衛專家可能就是最合適人選，例如是察覺武漢有異狀並通報世衛的台灣疾病管制署官員。。」

包士可2005至2006年間曾任美國國防部長辦公室中國科科長，2009至2010年間則擔任人道援助暨災害救援亞太主任。他目前是華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）諮詢委員會成員之一。

面對2019冠狀病毒疾病持續在世界各地肆虐，重創全球經濟，多位美國國會議員因不滿譚德塞的立場偏袒中國、防疫慢半拍，要求美國凍結對世衛捐助資金，直到譚德塞下台為止。

川普14日也表示，世衛宣揚中國對於武漢肺炎疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，美國將暫停對世衛的金援並展開相關調查。