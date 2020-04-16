白宮追究世衛責任並指忽略台灣示警　調查失職期間拒供資金

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）面對失控的武漢肺炎疫情，美國國會白宮全部動起來，繼參議員霍利提案要中國共產黨政府對美國損失負責之後，白宮15日也發出聲明，指為了對納稅人負責，在釐清真相調查世界衛生組織（WHO）在控管疫情有無失職期間，美國會凍結所有給該組織的資金。

「美國納稅人每年贊助4至5億美元給世衛，但世衛卻讓美國人民失望了，而中國贊助世衛的金額不過是美國的十分之一，但世衛卻是那麼偏袒中國...身為WHO的主要贊助國，美國有權在此事上置喙並要求他們負責。」川普日前在記者會上說道。

白宮的聲明（請見此）對世衛的譴責話說的很重，指其置「政治正確」優於拯救人民的生命，在疫情爆發之初竟阻擋全球對中國發布旅遊禁令，等等事件證明世衛做了災難性錯誤的決策，才讓病毒在全球蔓延開來。

聲明提到台灣早在去年12月31日就去函世衛提醒擔憂病毒會人傳人，但世衛置若罔聞，未公開該項資訊。

聲明重申總統川普要停掉贊助世衛資金的說法，表示在調查世衛有無管理失當、有無隱匿疫情期間，不會贊助給該組織任何資金。

美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）14日提出一項極具象徵性的法案，要求中國共產黨為武漢肺炎初期處置疫情不當付出代價，若成案，中國政府將被剝奪主權豁免權，為其在美國受審鋪路，審判期間美國法院也將有權凍結中國政府在美資產，為受害者伸張正義。