【武漢肺炎】台北市長柯文哲不贊成「實兵封城演習」 侯友宜：大家誤會了

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市府昨(14)日召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布4月20日將兵棋推演擴大管制，包括封城、禁足等。台北市長柯文哲今天(15日)對此表示並不贊成。

侯友宜今天中午受訪表示，「大家誤會了」，新北的兵棋推演不叫封城兵推，而是「擴大管制超前部署」，屆時等中央命令一下，就可即刻到位。

今天在桃園與侯友宜進行防疫交流的桃園市長鄭文燦也說，20日當天，桃園市府也會派員到新北觀摩。

鄭文燦也說，桃園已經陸續進行以里為層級、長照機構的防疫演練，未來也將安排社區大樓型態的演練。因為社區大樓居住有居家檢疫、隔離者，希望加強演練，讓各社區更能了解如何運作，至於新北市的20日演練，他將會派員觀摩。

綜合聯合與中央社報導，台北市長柯文哲今天(15日) 說，台灣疫情目前相對穩定，不贊成進行大規模實兵封城演習。他也表示，在全球疫情未趨緩前，台灣不能掉以輕心，境外移入者一律進行集中檢疫、境內則要防止傳播。

柯文哲上午在市政大樓B1多功能空間，接受媒體聯訪時，做上述表示。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球蔓延，柯文哲說，演習分書面作業、桌上演習及實兵演習三階段，而台灣目前疫情相對穩定，「大規模實兵封城演習，我個人是不贊成」，但書面作業與桌上演習的成本較低，他沒意見。

柯文哲表示，台北市若要進行演練，牽涉到許多中央機關，「不可能台北市封城疏散，中央機關都不處理」，因此，會請消防局聯繫消防署進行桌上演習。

不過，柯文哲也表示，台灣還不算完全挺過這波疫情，若20日前本土感染案例少，代表民眾在清明連假出遊並未造成疫情破口。

他說，在全球疫情沒有趨緩前，台灣若沒有繼續採取嚴格的邊境管制，「我們永遠都會在危險當中」，境外移入者一律集中檢疫，「確保14天沒問題後才放出來」，而境內則要防止傳播。

不過，柯文哲也表示，邊境管制的效果若佳，境內的隔離措施可以降級。

鄭文燦、侯友宜今天(15日) 早上在桃園市政府開設桃園、新北防疫交流會議，雙方針對多項防疫策略進行討論，2人近中午會議結束後到市府1樓大廳受訪，互動熱絡，直稱「是好朋友也是好鄰居」，鄭文燦還舉手請侯友宜一起示範，如何保持1.5公尺的安全社交距離。