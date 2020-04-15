【武漢肺炎】史上首見！台灣全國入出境僅669人 桃園機場第一航站入境掛零！

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 受到新冠肺炎（武漢肺炎, COVID19) 疫情影響，桃園機場旅運人數昨(14)日再度探底，全天只有669人，還不到去年平均每日13萬3000人的旅運量的0.5%；當天桃機第一航廈入境旅客人數更是掛0，所有353名入境旅客均從第二航廈入境，都為低迷的旅運量創下新紀錄。

移民署表示，第一航廈的班機以短程航線居多，由於許多航班均已停飛，才造成第一航廈入境為零的狀況。

此外基於人力考量，桃園機場公司也安排所有班機停靠第二航廈，才使得第一航廈「無人入境」。

綜合《聯合》與中央社報導，自從中央流行疫情指揮中心3月19日0時起，禁止外籍旅客入境，桃機的旅運量就從當時每天1萬餘人持續下滑。

移民署國境事務大隊說，桃機從3月20日入出境旅客首度跌破萬人後，隨著各國限制外籍旅客入境與多國實施入境須居家檢疫14天等政策後，減低旅客遷徙意願，也讓桃機入出國人數持續探底。

3月29日2474人，打破SARS期間旅客量最低紀錄，4月4日首度跌破千人大關降到961人，14日更降到669人。

移民署說，武漢肺炎疫情延燒，往年4月初的清明連假會吸引大批民眾出國，去年(2019年) 桃機平均單日運量為12萬多人次，如今隨著疫情影響，昨天跌到669人次，約為去年平均單日的0.5%。

桃機第一、第二航廈一整天空蕩無人。移民署表示，航廈幾乎僅剩國境各單位與免稅商店人員堅守崗位。

旅客量下滑，公民營單位人力調度做法不太相同，公部門人員受到公務預算保障，人員每天照常輪班到勤，工作量雖少仍舊有薪水領，只少了加班費或超勤津貼。

民間廠商則採人力緊縮政策，以無薪假或其他方式縮減人事費用，有些廠商暫停營業，也有些下午5時提前打烊讓員工早點下班回家。