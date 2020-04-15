心靈防疫最前線 《富邦講堂》雲端課程免費看

近期台灣新冠肺炎影響有趨緩跡象，但日常生活中的防疫保健仍不可大意，而注意身體安全防護的同時，也讓心靈來些藝術活力滋養吧！富邦藝術基金會彙整過往精彩富邦講堂課程，邀請民眾持續充實自我，隨時隨地補充藝文知識，同時曾參與富邦講堂的大師們，也在富邦藝術基金會的邀請下，以線上方式響應安全社交距離，為嚴峻時刻注入暖心關懷。

《富邦講堂》線上課程 豐富大眾知識領域

以知識充電站自許的《富邦講堂》，至今累計邀請逾800位國內外講師，超過15萬人次參與過往實體課程，同時蒐羅講座內容再製為線上影音資源，目前有話題系列、大師系列與設計系列共36支精彩影片可供線上收看，使民眾以遠距方式充實藝文知識。話題系列閱聽蔣勳細細說他與縱谷的緣分，以及與大地、萬物、季節流轉的對話，面對急速變動的大自然，教授李家維以階段性的保種計劃，分享這座植物的諾亞方舟所設定的目標；大師系列邀請日本建築大師伊東豊雄探討何謂「對自然敞開之建築」，國際知名策展人北川富朗分享以大地做為藝術場域的前瞻與創新思維；加拿大新銳藝術家Nicholas Hanna以「科技」為題，探討食物的未來方向則可在設計系列中一窺精華。

講堂大師線上分享 響應安全社交距離

為降低感染風險，世界各地多規範起安全社交距離，如台灣在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離。而過去曾參與富邦講堂的講師們，也應富邦藝基金會邀請，向大眾傳達安全社交距離與做好自身防護的重要性：如Pantone執行總監Leatrice Eiseman將Pantone色票貼出間隔，並幽默一問「Does …social …distancing …include …COLOR …combinations？（究竟...顏色們…是否…也該…保持…社交…距離…呢？）」；知名平面設計師色部義昭以手繪方式呼籲大家記得保持好社交距離；美學大師蔣勳則親自提筆落字「孤獨是跟自己在一起」，傳達隔離時期人與自己相處的藝術。其餘迴響包含藝術家Akibo(李明道)、跨界才子黃子佼、JL Design創辦人羅申駿、平面設計師余雅琳、廣播節目主持人劉軒...等，將陸續於富邦藝術基金會臉書曝光充滿創意與關懷的防疫分享，截至目前已有多位大師參與！點此連結看更多https://www.facebook.com/fubonart/