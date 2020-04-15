主廚上菜 新北珠蔥直送五星飯店

春季來臨，適逢珠蔥盛產， 為展現珠蔥多層次的味覺體驗， 新北市政府跨界與五星級台北凱撒大飯店聯名推出五款期間限定的珠 蔥料理，多樣化料理帶出珠蔥鮮嫩口感， 此外因應疫情推出外帶餐點，在家也可輕鬆享用名廚手藝。

新北平溪山嵐環繞，潮濕的氣候非常適合珠蔥生長， 為推廣民眾品嘗這高貴的平民美味， 新北市特別與台北凱撒大飯店合作推出「珠事蔥滿幸福」限定料理， 包括「珠蔥蚵仔雙鮮烘蛋」、「清炒珠蔥香蝦干」、「珠蔥魚翅餃」 、「金牌蘿蔔絲珠蔥酥餅」與「奶香珠蔥火腿司康」 等五道創意料理，透過珠蔥的鮮甜凸顯各食材原始風味， 多層次美味讓人驚豔。4 月13 日起至 5 月 31 日止每日限量供應，此外因應疫情減少民眾外出用餐習慣， 期間也特別推出外帶及特定料理宅配服務，在家享用珠蔥， 美味不打折。

台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，延燒多年的食安危機與近日來勢 洶洶的疫情，讓民眾更加注意飲食並對入口的食物嚴加把關，本次團 隊特別安排王朝餐廳主廚王裕賢親臨產地， 了解珠蔥栽培方式與生長環境，激發料理創作靈感，實踐「從產地‧ 到餐桌」的理念，希望能透過對食材的堅持，提供健康的食物， 讓大家在不安心的時代，吃得更安心。

農業局長李玟表示，與一般青蔥相比， 新北珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，特有的淡雅清香最令人垂涎。 內含豐富的維生素、胡蘿蔔素及膳食纖維，能夠增進食慾、 幫助排汗及舒緩疲勞，是新北代表性的農產品之一，目前春季4-6 月是口感最好的時節， 期間特別與台北凱撒大飯店攜手推出限定料理， 另提供外帶及宅配服務，在家也可輕鬆品嚐當令美味， 心動不如馬上行動，相關資訊請洽台北凱撒大飯店 (02)2311-5150轉2331至2333， 喜歡新鮮珠蔥的朋友也可電洽平溪區農會購買(02)2495- 1052。