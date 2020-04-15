新北把雙語教學搬進生科教室 中外師推出手作防疫小物影片

新北市結合江翠國中等4校生活科技教師及外籍英語教師， 推出防疫小物製作雙語影片(https://youtu.be/ BitwxeVUlzM)， 透過教導外師製作淺顯易懂的防疫器材(如:尖嘴口罩、 酒精噴灑器、感應式洗手機及乾手機)，讓防疫同時也不忘英文， 一起將簡易素材改造成方便及實用的防疫小物。

教育局長張明文表示， 新北雙語教育以建立學生學習興趣及信心為出發點， 讓學生聽得懂也願意開口說，這次一起參與雙語防疫影片拍攝， 將防疫知識及防疫小物製作推廣到外師的英語課程中， 生科教師們也可以將課程融入英語，結合真實日常生活與時事， 增添豐富度及實用性，增加對生活環境及國際文化的理解度。

國中英語輔導團學校總召江翠國中郭月秀校長說：「 學生透過活潑生動的英語教學影片，可學習到非常實用的防疫英語， 還可動手實作自製防疫小物，一舉數得。」 設計課程的永和國中生活科技教師呂紹川老師說道， 英文是重要的國際語言，這次影片合作， 除了感受到外師的親切及學習熱情外， 也成功推廣防疫及生活科技課程。

參與本次活動之Nick老師(漳和國中外師) 也說：「生科老師分享他們的才藝，並教導我們做一些有用、 有創意的小物，讓我們在這艱困的時期，得以保持健康跟安全。 Eddie老師(錦和高中外師)則提到， 可以用英文練習正確的洗手步驟很棒，我現在每天都會照做， 也會在上課時分享給學生。

江翠國中學生林有容和黃榆評都興奮的說：「 看完影片除了能學到英文，也發現原來做自動洗手器並不難， 只要有耐心跟時間就能完成。」

雙語教育一直是新北市教育的重點工作項目， 新北市已投入許多資源營造學校內的雙語學習情境， 除過去已建立80間英語情境教室外。 今年也規劃現職國中教師投入雙語教學，例如: 辦理國中雙語教學教師培訓研習， 逐步建立未來雙語教學師資教學輔導支持系統；另外， 我們也鼓勵透過多元學習資源來活化教學現場， 讓學生所學英語與生活可以產生連結。

除了辦理英語歌曲、話劇、繪本、演說、作文等競賽外， 也透過教師甄試、公費生分發、教師增能及成立雙語實驗班等方式， 持續擴充本市雙語教育資源，並與慧智文教基金會合作， 發展英語線上輔學平臺，以遠距教學來平衡學習弱勢，透過經驗資源 共享、人力師資互助，以提供本市學生更多元豐富的雙語學習環境。