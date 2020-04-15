美國研究：壓力使人更易接受他人的情感支持

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）全世界正壟罩在新冠肺炎疫情蔓延的困境中，大多數民眾對未來疫情的發展感到不安與壓力，但根據美國最新研究發現，當我們承受壓力不全然有害健康，壓力會使人們更容易地給予和接受他人的情感支持，可能有助於人們和他人產生聯結來因應負面的情境。

該研究由賓州大學學者進行，研究者連續於8個晚上與1,622名參與者進行訪談，以瞭解參與者的壓力源，包括：爭執、工作或學校及在家中的壓力事件，以及是否有給予或接受他人情緒上的支持。

結果發現，參與者經歷壓力的當天，給予或接受他人情緒支持的可能性增加至2倍，到了隔天仍增加了26%的可能性，其中女性比男性更傾向給予和接受情緒上的支持。研究指出，壓力可能會幫助人們將自己帶到其他人身邊，並讓人們可以談論彼此的問題。

臺北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，上述研究結果顯示，壓力似乎會讓人較容易地給予或接受他人情緒上的支持，然而這樣的結果是否可外推到一般人身上，仍待近一步的驗證。

他提醒，不論壓力是否能增進人際的聯結，都不可忽視壓力對健康帶來的負面影響，此影響並無法因為他人的支持而減少或消除，建議民眾，養成規律運動及紓壓的習慣，才是維持身心健康的不二法則，尤其處於新冠肺炎的非常時期更是如此。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，先前大多的研究都著重於壓力帶來的負面影響，但新研究卻發現到壓力會形成一種社會支持，成為促進人際交往的因素，當人們面臨壓力陷入負面情緒的同時也會激發支持及同理別人的正面效果。

葉雅馨也提到，今天遇到壓力的人實際上預測了他們在隔天會給予他人情緒上支持，男性的效果較女性來得弱，她呼籲應不斷的提醒男性，有壓力是必然的，不論性別開口求助才是聰明的選擇，

另外，也建議民眾利用疫情期間的諸多限制，像是自主管理、隔離檢疫、保持社交距離、避免群聚…等，減少很多不必要的應酬與干擾，可自主掌控的時間增加，剛好趁著獨處時，思考什麼是重要的、哪些是值得的，給予真正重要的人事物支持與關懷。