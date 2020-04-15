移民署行動專車駛進花蓮 多語向移工宣導「自行到案」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）鑒於武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）的超級傳染力，對感染源的即時追蹤控管極其重要。失聯移工及逾期在臺外來人口行蹤不定，恐成防疫破口，移民署推行「擴大自行到案專案」，鼓勵主動投案。

移民署花蓮縣服務站行動列車今(15)日開往花蓮縣鳳林鎮新住民據點牛根草社區發展促進會及美崙工業區翔聯企業股份有限公司等宣導專案措施。

移民署花蓮縣服務站行動列車首站到鳳林鎮牛根草社區發展促進會推廣「不收容、不管制、低罰鍰」的自行到案專案，透過據點轉知新住民朋友鼓勵周遭逾期親友主動投案。

接著行動列車抵達美崙工業區內翔聯企業股份有限公司，使用多國語言版文宣向移工朋友說明自行到案專案優惠內容及政府防疫措施，經由移工社群網絡的資訊流通，鼓勵失聯者配合政府防疫作為、盡速到案返國。

花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，逾期外來人口無論來自中國、港澳或他國，於「擴大自行到案專案」期間內到案不但均免予收容，亦免除因逾期禁止入國或不予許可期間，僅裁罰法定最低額度新臺幣2,000元。

該專案僅實施至6月30日止，請逾期外來人士把握機會自行到案，而移民署網站有中文、英文、越南文、印尼文及泰文等多國語文版，各刊有自行到案專區及多語文宣，可自行瀏覽利用。

另呼籲搭乘計程車或公共運輸自行到案者，配合我國防疫作為，配戴口罩，並於等候受理自首案時謹遵社交安全距離。