扶輪社捐新北教育銜接經費 助海歸、新二代學華語

新北市政府教育局長張明文也跟學生一起玩牌卡，透過遊戲學習注音符號。（照片來源：新北市教育局） 新北市政府教育局長張明文也跟學生一起玩牌卡，透過遊戲學習注音符號。（照片來源：新北市教育局）

新北市政府教育局14日於林口新林國小舉辦感謝儀式，向國際扶輪3523地區台北逸澤扶輪社致意，謝謝他們捐助18萬元給新林國小等7校共16名跨國銜轉的「海歸」子弟學習華語。

新北教育局長張明文表示，教育局積極協助從世界各地返回新北就學的學生，自108年起已協助567位學生接受華語補救教學專案，華語文能力皆有顯著進步，成功適應在臺學習生活，感謝國際扶輪台北逸澤扶輪社支持新北學子華語補救課程，相信這些學生在華語表達和認讀能突飛猛進，也期待他們發揮雙文化優勢，來日成為國際人才。

新林國小華語補救教學周香琦老師帶著這些「小小國際人」重新紮根華語，善用遊戲融入教學，結合唸謠及字卡，引導學生透過課程的互動遊戲，體會華語及文化之美。周香琦老師分享，每名學生基礎華語程度皆不同，有的能聽、有的很能說，有的能聽能說也能寫一些，但是遇到繁體字就傻眼了。

其中，來自美國加州的崎穎，過去一急的時候只能比手畫腳，但現在可以用短句表達意思，跟班上同學相處更加融洽，並參加學校社團，讓自己有更多說華語的機會。而來自新加坡的宸霖，雖然本來會一點中文，但自從跟著學注音符號拼音後，閱讀時更加上手，掌握更多學習內容。（新聞轉載自新住民全球新聞網）