協助關懷外籍人士健康 南市警分局投入外事警力協勤

武漢肺炎疫情肆虐,政府對於外籍人士的健康關懷工作相當重視,警方配合區公所、衛生局執行相關協助作為,積極防範嚴重特殊傳染性肺炎。

臺南市警察局第五分局外事員警除了在勤務上擔任協助工作的角色,並利用外事責任區訪問服務工作,將印有外語的相關宣導單提供給在臺的居留外僑、外籍移工及外國觀光客。

尤其針對聘有外籍移工的公司,更運用仲介及聘僱公司的管理機制,協助宣導中央疫情指揮中心相關防疫事項,發揮外語能力的效益。

對於協助臺南市政府防範嚴重特殊傳染性肺炎工作,臺南市警察局第五分局長陳錦文對於外事員警協助防疫工作,針對外籍人士,運用市政府各項防疫積極協助推動查訪與關懷,配合相關單位製作「室內距離保持1.5公尺、室外距離保持1公尺」(Please Keep The Social Distance At At Least 1.5 Meters Indoors and 1 Meter Outdoors)的中英文宣導單,並特別利用查察勤務針對轄內花園夜市、成功夜市及轄內旅宿業等外籍人士較易聚集處所加強發送。

在執行警察勤務的同時,也配合相關市政府的防疫工作,讓在臺外籍人士都能夠感受到政府關懷在臺外國人的健康以及強化防疫工作之重要性,展現社區警政關懷外籍人士的溫馨面!(新聞轉載自新住民全球新聞網)