【武漢肺炎】成大醫院線上課程分享防疫經驗 上萬印度醫護遠距學習

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）武漢肺炎肆虐下，全球各國疫情持續攀升，對人口將近13億的印度，是一個極大的防疫挑戰。為協助印度醫師加強防疫，印度藥廠Veritaz與外貿協會及成大醫院訂於印度時間4月14日下午12點30分(臺灣時間下午3點)共同合作辦理臺灣防疫經驗分享課程，由成大醫院感染科李佳雯醫師主講。

這是4月份第二度由外貿協會與印度藥廠及成大醫院，共同合作辦理臺灣防疫經驗分享課程，希望透過臺灣的防疫經驗，能夠協助印度盡快控制疫情，兩場線上課程總計有超過 1萬1千名醫護人員參與。

本次線上課程以臺灣如何有效控制疫情，及臺灣經驗如何應用在印度做相關說明與討論。包括對於人口數量高達13億的印度，無法在特定時間及地點進行大規模檢測時，應如何有效篩檢。

印度醫生在處理武漢肺炎病患時應採取的措施，以及如何提供患者適當治療，患者和政府出院後應採取哪些預防措施做深入說明。限於本次印度申請的視訊頻寬，總共有2,200位印度醫療人員與會。

透過辦理臺灣防疫經驗分享課程，除了協助超過1.1萬名印度醫生提升對防疫的作為外，也大為提升臺灣醫療服務及成大醫院在當地的知名度。

貿協表示，後續還有國際醫師都希望透過外貿協會協助安排，分享臺灣防疫的成功經驗，包括印尼、緬甸及美國等。透過臺灣防疫經驗的分享，除了展現臺灣對國際社會的關懷，也提昇了臺灣醫療的國際知名度，向各國傳達了「Taiwan can help.」以及「Taiwan is helping」。