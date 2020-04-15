工研院研發「核酸分子檢測系統」　高精準1小時快篩武漢肺炎

工研院發表新冠病毒篩檢用的「核酸分子檢測系統」，僅600公克的重量，方便前線醫護人員隨時帶著走，可在小型快篩站、社區診所、機場外圍或海關進... 工研院發表新冠病毒篩檢用的「核酸分子檢測系統」，僅600公克的重量，方便前線醫護人員隨時帶著走，可在小型快篩站、社區診所、機場外圍或海關進行邊境使用。（工研院官網）

（台灣英文新聞／）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，全球逼近200萬人確診，死亡突破12萬例。為有效在源頭把關、控制疫情，工研院於今（15）日發表「核酸分子檢測系統」（簡稱「疫開罐」），有4大特色，包括檢測時間可縮短至1小時、精準度達9成等，預計7月完成量產準備。

工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，化科技力為防疫力，與產業界、政府單位、研究單位及醫療院所組成防疫快篩團隊，於今（15）日線上防疫科技記者會，由院長劉文雄、副院長彭裕民及生醫與醫材研究所所長林啟萬介紹核酸分子檢測系統。

工研院院長劉文雄表示，知名期刊《Nature》及中央流行疫情指揮中心指出，發病後5到7天的病毒量最高，加上流鼻水、鼻塞、有痰這些症狀，又很容易跟一般感冒混淆，這些輕症狀感染者，往往成為疫情擴散的破口。

國內外學者亦認為新冠病毒未來會「流感化」，且輕症的比重很高，因此，如何在感染初期就能在醫學中心與診所快篩確診、有效控制擴散感染，就非常關鍵。

「核酸分子檢測系統」具有高精準、高輕巧、高靈敏與高效率4大特色，例如：精準度達9成；重量僅600公克，相對於傳統檢測裝置的34.2公斤，重量就相差57倍，便於攜帶，可用於現場檢測。

另外，靈敏度高的特性可針對初期感染者，在感染初期或在潛伏期時的0-7天即可驗出；檢測時間從現行的4小時降為1小時，大幅降低醫護人員篩檢人力與壓力，也有利於邊境管理，為防疫把關。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，，目前工研院已與產業界、政府單位、研究單位及醫療院所共同合作，預計於6月底運用工研院GMP的場域，完成1萬套恆溫核酸擴增探針試劑套組，希望未來在廠商加入後，7月底完成技轉、達到量產疫開罐的準備，提供第一線防疫人員更精準快速的檢測與防護。