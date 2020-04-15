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【武漢肺炎快訊】台灣15日新增2例、華航CI011班機已12確診　全球確診數逼近200萬大關

新增的兩個確診案例分別為60多歲女性(案394)及20多歲女性(案395)，均自美國返國。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/15 14:26
圖/疾管署YouTube直播截圖

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)境外移入病例，分別為60多歲女性(案394)及20多歲女性(案395)，均自美國返國。

陳時中今天在記者會特別強調，全球確診人數在日4月3突破100萬大關，死亡5萬例。今天眼看即將突破200萬大關，死亡人數也超過12萬人。因此整體而言全球疫情仍相當險峻，台灣沒有大意的本錢!

關於今天新增案例，指揮中心指出，案394於1月22日至美國探親，3月30日返國，由於同班機（華航CI011) 旅客已有11人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象。個案於4月6日、7日陸續出現全身痠痛、胃痛、嘔吐、胸悶及發燒症狀，分別於8日及10日由衛生單位安排採檢，於今日確診；該班機截至目前共12人確診。

指揮中心表示，案395於1月23日至美國就學，4月4日出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及嗅覺喪失情形，4月13日返國入境時主動申報有前述症狀，由機場採檢通報，於今日確診。

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