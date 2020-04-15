〈時評〉我台灣 我驕傲

當武漢肺炎開始從中國向全球蔓延的當下，台灣口罩日產總能量是188萬片，優先供應第一線醫護後，要滿足民眾之需當然是捉襟見肘；在搭配健保卡實名制運作下，買口罩的人龍是很長很長沒錯，卻沒有爭先恐後的畫面，遑論插隊或搶成一團了。在人心惶惶、談武漢肺炎色變之初，對醫護人員訂送餐有不當誤會或不友善舉止的餐飲業者，一經媒體披露，沒有不馬上出面認錯道歉的。台灣人這種懂得自律與自省的修持，讓人自豪：我台灣！我驕傲！

在國家隊將口罩日產量拉升到1300萬片後，蔡總統隨即於4月1日宣布，將免費捐贈醫療用口罩給疫情嚴峻的歐洲11國700萬片、美國200萬片及友邦100萬片。4月9日，眼看口罩日產1500萬片即將達陣，外交部宣布將再捐贈600萬片醫療用口罩援外（除給美國受創嚴重州，另贈歐洲8國130萬片、新南向8國160萬片、拉美9友邦及友好國家105萬片）。這種那裡疫情嚴重、那裡有需要，管它天涯海角、有無邦交，台灣的口罩就免費捐贈到那裡的人飢己飢、人溺己溺義舉，除了極少數口水遠多過汗水的政客在嘀咕說嘴，絕大多數國人是樂觀其成的。台灣人這種懂得雪中送炭的情操，讓人自豪：我台灣！我驕傲！

義大利是此次武漢肺炎的重災區。奉獻台灣偏鄉已55年的義籍神父呂若瑟，懇求台灣人對其原鄉伸出援手的訊息一傳開，因短短6天擁入捐款超過1.5億而喊停。2011年，日本的311大地震，台灣人共捐出全球最多的68億台幣。2008年5月12日的中國汶川大地震，台灣人不念中國總理朱鎔基對台灣2000年3月總統大選的頤指氣使與比手畫腳，民間共捐款50億，以政府名義也捐了20億。台灣人這種懂得有情報情、有恩報恩，有難不分芳鄰、惡鄰同樣伸出援手的海洋性格，讓人自豪：我台灣！我驕傲！

從土地的觀點看，台灣這個彈丸之島，要說只是個侏儒也未嘗不可，但是，從愛心的觀點看，2350萬人口的台灣，絕對配稱是個巨人！像台灣的醫療援外團隊，不是在新聞熱潮下配合媒體炒作、搶鏡頭的錦上添花，而是在平時長期的、默默地進行著，或遠赴拉丁美洲、非洲（當然包括世衛秘書長譚德塞的祖國衣索比亞），或在南太平洋友邦，幫忙當地培訓醫護人才、環境人才與建立醫療軟體設備（防治腎臟病、降低產婦與嬰兒死亡率等）；像家扶基金會在非洲、亞洲及美洲等35國扶助認養超過6萬名兒童──台灣人這種送愛到地球偏鄉角落、為善不求人知的情懷，讓人自豪：我台灣！我驕傲！

（作者為新竹教育大學退休副教授）