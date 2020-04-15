新北市防疫力求超前部署 20號將辦理「兵棋推演」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市府昨（14）日早上召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情第40次應變會議。市長侯友宜表示，必須「做最壞的打算、最好的準備」，市府將持續超前部署、整合資源，預計在4月20日辦理兵棋推演，檢討各單位防疫作為，全力防堵疫情破口。

新北市長侯友宜表示，雖然目前新北市的疫情趨於穩定，但全國388例中仍有22例為無症狀者，且全球疫情並未舒緩，各單位仍須戒慎恐懼。他再三強調「防疫工作只有過而無不及！」，責成各局處以《全民防衛總動員法》為基礎，事先做好動員準備階段，進行人員、物資盤點，為疫情做好最壞的打算。

侯友宜表示，盼望這些計畫「備而不用」，但各單位必須透過兵棋推演的過程，更清楚自己的角色及熟悉彼此如何協調；未來疫情若真的升溫，需要有更進一步的作為時，才能快速、靈活的因應變局。

新北市經發局報告指出，針對夜市、商場、市場等易群聚感染的公共場所，皆已依中央流行疫情指揮中心的指示，制定管制計畫並嚴格落實，包括加強從業人員衛生管理、明確標示排隊線、管制出入口、維持社交距離與加強現場防疫宣導等。

以泰山公有市場為例，自4月7日起即實施管制，攤商全面配戴口罩、18個出入口縮減為5個、共食區桌椅減量並採梅花座及透明隔板為區隔。另外，經發局也派員前往夜市，與區公所、自治會、警察分局研擬夜市人潮及車潮管制事宜，透過嚴格的控管，將群聚感染風險降到最低。

針對受疫情影響的新北學子，教育局辦理「疫情紓困援五曲」，在物資方面提出「幸福晨飽」、「幸福保衛戰」與「實物銀行」計畫，照顧經濟弱勢家庭、有飢餓求助需求、因疫情影響家庭照顧者工作的子女，領取食物及補充性物資。

在經費紓困方面，則提出「建教合作防疫紓困獎學金」與「非自願離職勞工子女就學生活扶助」，並預計在5、6月進行實質補助，有效紓困生計問題。

農業局表示，目前已落實漁港實施量體溫、漁港安檢人員宣導等措施，並提醒外籍船員防疫相關事項；農業局也力倡「智能防疫」，透過市場交易全面電子化、農會超市推行線上團購、行動支付等零接觸消費模式，降低感染風險。同時規劃紓困方案，包括減免租金與權利金、農民生產補助、農漁業貸款等，盼幫助農漁民度過疫情難關。