台北王朝大酒店　SUNNY BUFFET 4人同行1人免費　玉蘭軒精選外帶套餐與桌菜

台北王朝大酒店於5月1日至5月31日集結旗下三大主題餐飲，包括無國界自助餐SUNNY BUFFET、中華料理聞名的玉蘭軒及擁有自家烘焙坊的SUNNY CAFE，推出一系列的安心餐飲好康優惠，SUNNY BUFFET祭出4人同行1人免費、玉蘭軒精心端出外帶套餐與桌菜的豐盛饗宴、SUNNY CAFE則推出2款母親節限定蛋糕「榛愛檸檬塔」與「茶香馨意捲」，用心豐富的餐飲選擇，就是要讓媽咪備受五馨級的寵愛。

擁有逾百道無國界料理的自助餐廳SUNNY BUFFET，強調現點現做料理，來提升用餐品質也能讓顧客吃得更安心。今年母親節檔期特別祭出4人同行1人免費好康優惠，各餐期皆可適用。

以特色風味料理聞名的玉蘭軒則推出「溫馨團聚桌菜」，精選菜色包含干貝佛跳牆、蒜香蒸大蝦等多道精緻美饌，一桌6,000+10%元(5人)，貼心安排大桌用餐保持安心距離。想單獨跟媽咪約會也有「安馨美味套餐」可選擇，一套2099元，祭出買一送一超好康優惠，套餐內容同樣豐富，包括鮑魚干貝佛跳牆、松露醬炒雙貝等美味料理。想在家慶祝也沒問題，特別規劃「溫馨團聚袋著走」，5人外帶桌菜只要4,999元，再加贈王朝時尚保冷袋。不論是外出或在家慶祝絕對讓媽咪感受最暖心的歡慶時光。

享受完澎湃的精緻美饌，一定要品嚐一塊幸福滋味的甜點劃下句點。SUNNY CAFE今年特別推出2款母親節限定蛋糕「榛愛檸檬塔」與「茶香馨意捲」，獻給喜愛不同口味的媽咪們。

「榛愛檸檬塔」口感層次豐富，入口後品嚐的到檸檬慕斯滑順又微酸的口感，再加上以榛果巧克力為基底的苦甜巧克力，毎顆優惠價550元/6吋，酸甜的幸福滋味，絕對擄獲媽咪的心。

「茶香馨意捲」是一款帶有清新爽口茶香味的創新奶凍捲，蛋糕體口味選用進口錫蘭紅茶，包覆以進口TWININGS伯爵茶、卡士達奶油結合的綿密內餡，毎口都是清爽的茶香味，在口中餘韻留存，優惠價360元/600g。