中駐法使館抹黑醫護「讓老人成批餓死」 法外長爆氣抗議

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國駐法使館日前數篇「大外宣」文章，批評歐美各國在對抗武漢肺炎上顛倒是非，還稱法國「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」等，讓法國當局相當不滿。法國外長罕見發出公告召見中國駐法大使表達抗議。

武漢肺炎自1月底爆發以來，由於中國政府涉嫌隱匿疫情，噤聲吹哨人，導致疫情擴散全球，造成全球確診人數將近200萬人，12萬6千人死亡。

中國為了「甩鍋」疫情，使出「大外宣」之術，除了將「疫情發源地」輪流扣在美國及義大利頭上外，中國駐法國大使館不甘寂寞，開始在官網上連載「一個中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」，企圖在這個中國各駐外館處遍地開花的宣傳競爭中，奪得「最佳宣傳頭銜」。

中國駐法使館4月5日以「自知者不怨人」為題，大言不慚地說「武漢“封城”時，中國之外的病例僅有9例。而在一個月之後的二月下旬，疫情卻在歐美大暴發。這說明不是中國延誤了各國應對疫情，而是中國人民付出巨大犧牲頑強阻擊和有效遲滯了病毒向各國的傳播。可惜，中國為世界爭取到的窗口期被白白浪費了。」

文章中回應，中國近期出口給歐洲各國的口罩、檢測試劑質量低劣，乃是「歐洲各國使用操作不當」，跟質量沒有關係。

4月12日，中國駐法使館再度連載，以「把顛倒的事實再顛倒過來 ——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」為題，宣稱自疫情發生以來，歐美各國「政客們為了自己的選票相互攻訐；提出“群體免疫”策略，讓普通百姓以生命之軀抵抗病毒屠殺；相互搶奪防疫物資；將公款購得的防疫物資賣給私營企業謀利；讓養老院的老人簽署“放棄急救同意書”」。

文章說，法國養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死。航母艦長由於呼籲上級允許被病毒感染的水兵上岸治療而被解職……種種這些，卻未見西方主流媒體大量報導，深入調查，揭露真相。這些標榜公正客觀的媒體和專家良心何在？職業道德何在？

這些內容成功引起法國各界人士的不滿。《自由》報導，法國巴黎政治學院教授波恩達茲（Antoine Bondaz）痛批，中國放任一個駐外大使胡作非為，透過謠言及不實資訊侮辱法國。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）召見中國駐法大使盧沙野，表達強烈不滿，勒德里昂表示，文章內容完全沒有事實根據，他也表示最近中國外交官的言行完全不符合雙邊合作的精神。

Ce texte de @AmbassadeChine est, une nouvelle fois, une honte. La rumeur, la désinformation, l’insulte, tout y est présent. Ne pas réagir, ne pas le dénoncer, c’est cautionner qu’une Ambassade peut, sans le moindre respect, se comporter de façon indigne. https://t.co/LtaF2kS36p https://t.co/dMCaOpVb2F pic.twitter.com/DUkJi9S4AW — Antoine Bondaz (@AntoineBondaz) April 13, 2020

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