批評世衛處理武漢肺炎「失職」　川普宣布美國斷WHO資金

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國總統川普昨（14）日表示，美國將暫停向世界衛生組織（WHO）提供資金，他批評世衛在此次新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的因應上「失職」。

川普（Donald Trump）昨日在白宮記者會中表示，「我正指示行政部門停止向提供世衛提供資金，同時對於世衛在此次武漢肺炎（coronavirus）疫情管理不善並隱匿病毒擴散等事展開調查。」

川普並指出，「世衛沒有履行其基本職責，因此必須為此次疫情負責。」

美國是世衛最大的資金來源，光是去年便提供了4億美元予世衛，占世衛年度總預算約百分之15；相較之下，中國則僅提供4,400萬美元。

川普也表示，「隨著武漢肺炎（COVID-19）的大流行，我們開始關注究竟美國對世衛的慷慨是否有被好好利用。」

川普日前才在公開場合中指責世衛似乎以中國為中心（China-centric），並揚言考慮切斷世衛的資金，當時世衛的官員回應稱，現在仍疫情大流行的階段，現在不是削減經費的時機。

自從武漢肺炎在中國爆發以來，世衛便因不斷讚揚中國政府作為、批評各國中斷與中國往來的飛機航班，甚至直到3月才宣布武漢肺炎進入全球大流行等，飽受各界質疑與批評。

川普還表示，「如果當初世衛讓醫學專家進入中國實地調查、客觀地評估局勢，並指出中國缺乏透明度的問題，那麼疫情便能在源頭受到控制，死亡人數也會很少。」

美國現在已成為全球武漢肺炎疫情最慘重的國家，截至今日早上已有超過60萬個確診病例，死亡人數也即將突破2萬6,000人。

川普更直言，世衛原本可以拯救數千條性命，並且避免全球經濟損失；然而，世衛卻樂於接受中國表面的保證，並為中國政府辯護。

不過，川普在此次疫情的處理作為也在國內遭受批評，且他在今年初也曾公開稱讚中國的抗疫作為，此次疫情在美國失控，也為他今年年底的總統連任之路增添未知數。