  1. 首頁
  2. 國際

【武漢肺炎】中國隱匿疫情 噤聲吹哨者　美議員提法案制裁中國官員

By  台灣英文新聞－編輯
2020/04/15 09:50
美國共和黨籍參議員克魯茲（左）和霍利（右。（圖取自維基共享資源）

美國共和黨籍參議員克魯茲（左）和霍利（右。（圖取自維基共享資源）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）自武漢肺炎爆發以來，多位試圖對外示警的人士遭中國當局噤聲。美國聯邦參議員克魯茲將提出新法案，透過凍結在美資產、撤銷簽證等手段，制裁壓迫公民、醫學專家、記者與異議人士的中國官員。

美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）14日發布新聞稿表示，待國會開議，他將提出「終結中國醫療審查暨隱匿法案」（Ending Chinese Medical Censorship and Cover Ups Act），制裁目前涉及壓迫醫學專家、記者及異議人士的中國官員。

綜合媒體報導，克魯茲指出，疫情在武漢爆發之際，任何試圖對外示警、提供疫情資訊的人士都遭中共噤聲，若中國一開始採取負責任和坦白的態度，武漢肺炎就不會演變成全球大流行，也不會造成數十萬條人命、數百萬個工作及數兆美元的損失。

根據法案草案內容，總統必須在新法上路90天內提出制裁名單，且名單至少每年更新一次。美國總統可採取的制裁手段包括凍結遭點名官員在美國的資產、撤銷或拒發簽證，以及拒絕入境等。

同一時間，共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）也宣布將提出「2019冠狀病毒疾病受害者正義法案」（Justice for Victims of COVID-19 Act）。

中央社報導，霍利的提案呼籲，美國國務院應成立「2019冠狀病毒疾病受害者工作小組」，針對北京扭曲、隱匿資訊導致疫情淪為全球大流行一事，進行國際調查；此外，小組也須負責主導國際社會向中國政府求償的行動。

法案也主張，由於中國隱匿疫情、噤聲醫護人員等行為，導致疫情在全美肆虐，美方應剝奪中國政府「主權豁免權」，讓美國民眾有權針對上述行為對北京當局請求民事賠償。
武漢肺炎
中國
北京
制裁

相關新聞

珊瑚公主號旅客明知故犯　返台灣武漢肺炎採檢費用全民買單？
珊瑚公主號旅客明知故犯　返台灣武漢肺炎採檢費用全民買單？
2020/04/14 19:56
武漢肺炎衝擊戲院經營困難　文化部祭紓困盼業者照顧員工
武漢肺炎衝擊戲院經營困難　文化部祭紓困盼業者照顧員工
2020/04/14 17:52
【武漢肺炎】路透報導: 台灣防疫相對成功　職棒、足球賽事照常舉行
【武漢肺炎】路透報導: 台灣防疫相對成功　職棒、足球賽事照常舉行
2020/04/14 17:18
美國辣模曬CK代言廣告看板　意外驚見紐約因武漢肺炎宛如「空城」
美國辣模曬CK代言廣告看板　意外驚見紐約因武漢肺炎宛如「空城」
2020/04/14 17:10
【武漢肺炎】18日起自歐美返國先通報　這四大情況者須住防疫旅館
【武漢肺炎】18日起自歐美返國先通報　這四大情況者須住防疫旅館
2020/04/14 16:24