有疫識沒疫事 移民署臺中二站櫃檯裝透明防疫擋板

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情嚴峻，民眾不敢親自到服務站辦理業務，為減少疑慮，移民署臺中市第二服務站除要求櫃檯同仁全程配戴口罩及體溫卡，並在服務櫃檯特別建置「防疫擋板」，讓洽公民眾安心、受理同仁放心。

中央流行疫情指揮中心呼籲，現值國內防疫關鍵，提醒民眾儘量減少出入公共場所、醫療院所，以降低感染風險。有鑑於此，鼓勵民眾多加利用內政部移民署網站「線上申辦專區」，可減少進出公共場所的必要，也減少民眾的擔憂。

除了推出線上申辦便民措施因應疫情外，若民眾需要到櫃檯辦理業務，移民署臺中市第二服務站也提升第一線防疫工作，所有櫃檯服務人員全程配戴口罩及體溫卡，且在服務櫃檯加裝透明防疫擋板，為洽公民眾和服務人員的健康，多加一道防護，能降低人與人接觸的傳播風險，保護民眾也保護同仁。

移民署臺中市第二服務站積極配合政府防疫工作，每天掌握同仁的健康狀況，並規劃異地辦公，確保全體同仁健康、職場安全及移民署業務持續營運不受疫情影響，主任張金順亦呼籲民眾在疫情期間落實個人衛生，戴口罩並與他人保持社交距離，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離，降低感染與傳播風險，將以各項貼心關懷的便民措施等實際行動，陪伴大家一起度過這波疫情。