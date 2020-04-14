超幽默！英國軍人大嫂團音樂治癒人心　台灣笑中帶淚上映

《女聲我最美》已於台灣動人上映（圖電影公司提供） 《女聲我最美》已於台灣動人上映（圖電影公司提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)以「團結更強大」為出發點的電影《女聲我最美》描述軍妻透過音樂凝聚力量，進而優美啟發大眾，然而這中間的摩擦過程不僅笑料百出，更是藏著洋蔥，已於台灣動人上映。

《女聲我最美》（Military Wives）改編自真人真事，更曾獲英國媒體BBC報導，將英國金榜暢銷冠軍「軍妻合唱團」的動人故事搬上大銀幕，電影空降英國本地新片票房冠軍，「爛番茄」網站更獲得85%觀眾 高度好評！

英國日前舉辦首映會時，除了英國奧斯卡得主克莉斯汀史考特湯瑪斯（Kristin Scott Thomas）與雪倫霍根（Sharon Horgan）兩位主角亮麗現身，現場更請到英國第一個「軍妻合唱團」的團員與丈夫們共同現身紅毯，讓現場充滿溫暖的氣息。

軍妻合唱團也暖心告訴眾人，她們的座右銘就是「團結更強大」（Stronger Together），希望大家不管遇到甚麼困難，只要團結一心都可以度過。



英國第一個「軍妻合唱團」的團員現身英國首映會(圖/電影公司)



團員與丈夫出席首映(圖/電影公司)

改編真人真事的《女聲我最美》，劇情描述一群素人軍妻組成合唱團，甚至打算在重要的紀念典禮上，為自己、也為心愛之人獻唱的感動故事。光是看克莉斯汀史考特湯瑪斯與雪倫霍根兩位演技派女星相互鬥嘴飆演技，甚至是化身歌唱導師，教導一群沒有經驗的人妻開口唱，過程就已經笑料百出。

導演彼得卡坦尼歐透露，首次看到「軍妻合唱團」的電視劇時， 就立刻被這個概念啟發，決定著手打造一部以「音樂」和「歌唱」 為核心的電影。他陸續跟這群軍妻們會面， 並對她們高度的幽默感到意外，也讓豐富的劇情主題， 很快就浮現在他的腦海當中：「一群孤單的人們， 通過歌聲找到團結與友誼，希望她們能藉由這樣唱出心聲。」

於是彼得改變以往拍片風格，希望能拍出一部能激勵人心的作品：「 我希望觀眾能與片中的女性們一同大哭大笑，並受到角色鼓舞， 透過這些經典歌曲重獲力量。」

影后克莉斯汀史考特湯瑪斯表示：「合唱團之所以能帶給大家力量，撐過煎熬時光，除了團隊的凝聚力之外，動人音樂也療癒人心。」



克莉斯汀史考特湯瑪斯(左)與雪倫霍根盛裝出席首映(圖/電影公司)

值得一提的是，本片也網羅多首耳熟能詳的經典名曲，所有演唱都是現場錄製，而非錄音室預錄。透過演員們的美聲再度重現，像是卡特史蒂文斯（Cat Stevens）在1971年的經典名曲〈破曉〉（Morning Has Broken）、雅族合唱團在1982年膾炙人口的〈Only You〉、辛蒂露波在1983年的告示牌冠軍名曲〈一次又一次〉（Time After Time）、辣妹合唱團在1996年於全球37個國家登上排行榜冠軍的出道神曲〈Wannabe〉，甚至是蒂朵（Dido）在1998年的暢銷金曲〈謝謝你〉（Thank You）等歌曲，都將在本片重新現「聲」。

女主角霍根便透露，導演彼得卡坦尼歐（Peter Cattaneo）在拍攝現場，從來沒有給她們練唱的時間，所有人都只有拿到一張歌詞；透過這樣的拍攝方式，真實記錄她們所有練唱的畫面：「不管是唱錯歌詞或走音都沒關係，導演不會停止拍攝，因為他就是希望能呈現一群不會唱歌的素人，如何組成一個合唱團的過程。」

《女聲我最美》已於台灣感動獻映，最新消息請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。