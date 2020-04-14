國立台灣美術館推線上App　在家也能逛博物館體驗書法之美

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 國立台灣美術館開發「藝術漫步APP」，讓民眾可以透過個人手機更加便捷地進行空間及作品線上導覽，4月起增加國美館園區「碑林廣場」線上導覽功能，邀請大家一同走訪美術館周邊地景。

國美館表示，以「無牆美術館」為主要概念，由美術館建築本體延伸至館外的「碑林廣場」及「雕塑園區」於1994年~1997年陸續完成設置，戶外作品含括了50件書法碑帖及45件異材質雕塑，營造館內外相呼應、對話的整體藝術氛圍。

其中，英才路入口的「碑林廣場」因其書法藝術及墨韻風貌，與周遭青綠園林相互輝映，深受國內外觀光遊客青睞，也是附近民眾生活休憩的熱愛景點。除了能沐浴於綠美化的園藝景觀外，呈現台灣第一代先賢書法家等重要之手澤墨跡及多樣性的表現樣貌、以現代吹沙技術精工鐫刻而成的技藝亦是園區重要特色。

為了讓民眾更加深入認識這些經典作品，國美館「藝術漫步APP」增加全新線上導覽功能，除了透過APP功能鍵中「碑林廣場」的選項點選所欲了解的作品觀看說明外，亦可在漫步經過作品時，使用手機照相或掃描功能對準作品旁鐵製小標上的QRcode，即可深入了解50幅展品及名家介紹，在林園漫步中與各時代的作品互動，感受書法行氣與精神之美。

防疫期間為減低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心建議減少出入人潮擁擠場所。國美館防疫期間不防「藝」歡迎民眾多加使用「藝術漫步APP」線上導覽，或至美術館戶外空曠展區賞析近百件豐富作品。