武漢肺炎衝擊戲院經營困難　文化部祭紓困盼業者照顧員工

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊國內經濟，電影院業者更是面臨民眾不進戲院導致票房慘淡的危機，日前也傳出多家業者呼籲政府勒令停業的消息，文化部今（14）日表示，針對電影業者將視同歇業進行紓困，盼業者在紓困期間儘可能照顧員工。

文化部今日發布新聞稿表示，電影映演業因受疫情影響嚴重，將視同歇業進行紓困，除可透過目前適用各類型藝文事業的「減輕營運衝擊補助」申請紓困外，本部將於第二階段特別預算通過後，啟動「藝文紓困2.0」。

包括電影映演、表演藝術、出版事業、音樂展演等業者，若因疫情影響導致營業額衰退百分之50以上或顯已無法持續營運，將適用新增的「藝文艱困事業員工薪資及營運補貼」專案紓困措施。

該措施將依據行政院「千億挺就業」跨部會共同性原則，只要艱困事業不裁員、不放無薪假、不減薪超過兩成，就可補助員工薪資四成，每人每月上限新台幣兩萬元，補助可持續三個月，同時也補助一次性營運資金。

文化部表示，本部紓困補助係希望優先照顧員工及其背後家庭，盼業者在紓困期間儘可能照顧員工。

而針對部分電影業者呼籲政府下令歇業一事，文化部表示，戲院歇業與否，依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，疫情指揮中心得做必要之處置，目前各場館相關防疫措施皆應配合指揮中心公布之因應指引辦理，地方政府也可依《傳染病防治法》管制相關集會活動。

文化部指出，雖然指揮中心因應指引是對室內100人之公眾集會做風險評估，但這對映演業者來說幾乎等同營業困難，因此文化部將把映演業視同受疫情重大衝擊而無法營運來專案提供紓困。

此外針對電影映演業貸款部分，文化部在「藝文紓困2.0」中，將新增開辦大型藝文事業納入經濟部之「跨部會八千萬元以上大型融資保證提撥」。

文化部提及，未來於疫情過後也將建立國片映演協商機制，將國片排片率由目前的百分之10，逐年提升一定比率，於三年內提升至百分之20；且未來二年至三年定期協商，與電影映演業共同振興國片市場，惟若國片產製量低於一定比率，則可於次年度重新協商。