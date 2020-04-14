捷報！台灣金鑽鳳梨進軍日本　下批600噸訂單備貨中

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)超旺！屏東特產鳳梨進軍日本大型連鎖超市，首批6噸金鑽鳳梨今日送運至日本，緊接著還有600噸訂單準備出貨。

屏東是鳳梨主要產地，為拓展外銷市場，屏東縣政府一年多前與日本大型連鎖超市SEIYU西友洽談合作，如今傳來捷報，首批6噸金鑽鳳梨訂單14日裝箱上櫃，將進入日本國內300多家SEIYU超市通路銷售，後續還有600噸訂單接續出貨，為屏東鳳梨外銷日本市場展現成果。



屏東縣長潘孟安上午與銀獅青果生產合作社出席外銷日本SEIYU超市的「好日旺來 屏東鳳梨外銷日本SEIYU首航記者會」，用實際行動帶來正面力量與消息，為農民們打氣加油。在潘縣長啟動鳴笛聲響，象徵外銷鳳梨貨櫃首航正式啟動。



屏東縣長潘孟安(中)出席「好日旺來 屏東鳳梨外銷日本SEIYU首航記者會」(圖/屏東縣府)

縣長潘孟安表示，屏東是台灣鳳梨的主要產地，總產量佔全國一半以上，今年1至4月台灣外銷日本鳳梨量約880公噸左右，屏東縣約占600公噸，主要地點以大阪、神戶、東京為主要銷售地。今年受到疫情衝擊，許多產業外銷市場受到影響，但在縣府與農民共同努力下，仍持續創造國外市場拓銷佳績。



縣長潘孟安強調，此次屏東鳳梨外銷日本SEIYU通路，不同於過去透過貿易商銷售方式，而是由台屏農公司洽沃爾瑪集團子公司西友集團直接在日本九州300多家連鎖超市為主要銷售通路，不僅分散原有大陸訂單，未來並將開拓更多新興外銷市場通路。



農業處表示，屏東鳳梨首次能夠直進到日本最大超市集團SEIYU超市通路上架，不像以往是進入日本各地的批發市場再行分銷。除了屏東鳳梨的品質優於其他國家，農民從種植、採收、保鮮、分級到包裝直至上櫃出口，都是要優質台灣農產品的品牌形象躍上國際舞台的主因。



農業處指出，在縣府齊力開發內外銷市場，整合資源讓農產品的品質穩定、數量生產穩定，具備實力洽談產品的定價權，價格穩定。而這些優質外銷果物與在台灣銷售的品質相同，透過全聯福利中心的全台通路，台灣消費者亦能同樣享受到屏東的在地好物。