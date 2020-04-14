【武漢肺炎】北市「口罩販賣機」功能持續優化　下週擬擴及12區、每區至少2台

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市長柯文哲預定下週在12個行政區推出口罩販賣機，不過，副市長蔡炳坤今天(14日) 保守表示，會盡快克服困難建置；資訊局長呂新科說，預計每個行政區至少擺放兩台口罩販賣機。

中央社報導，由於副市長黃珊珊身體不適，台北市政府今天下午因應2019新型冠狀病毒疫情小組第29次應變會議，改由蔡炳坤主持。

台北市政府與中央合作推動口罩販賣機，12日在信義區健康服務中心正式上線，柯文哲昨(13)日前往了解相關情形時表示，預計下週擴及12行政區，

不過，蔡炳坤今天下午接受媒體訪問時，回答則相對保守，表示口罩販賣機上線與否取決於3個要素，包括販賣機的數量要足夠、民眾與健保署的資料介接以及口罩數量。

他說，希望能夠克服相關困難，盡快與柯文哲的方向一致。

資訊局長呂新科說明，按照計劃，預計每一個行政區至少會設置2台口罩販賣機，並呼籲將口罩販賣機放在中央的防疫體系架構下，初步會先試辦3個月，之後要不要常態性設置，就要由中央決策與統籌。

此外，資訊局也報告口罩販賣機改善情形，包括刷卡問題、排隊問題、資訊對接問題、超額販賣問題等。

《中時》引述北市資訊局長呂新科表示，對口罩販賣機功能持續優化，一周後評估再擴大到全市，昨賣出1099組、9891片，今天截至下午3時賣出851組。

台北市長柯文哲柯文哲昨(13)日深夜在臉書po文指出，他下午利用行程空檔，特別繞到信義行政中心，看了一下「實名制口罩自動販賣機」營運狀況。



而在13日早上的晨會，針對兩天的試辦提出檢討報告，與人工販售比較，自動販賣機效率較高，如果試驗成功，就可不受上班時間限制，不過也發現不少問題。



例如，民眾付費完，口罩掉下售出後，資料卻還未註記到健保署資料庫。台北市政府立刻修正軟體，讓註記資料確認後才能取貨。

另外，同一張悠遊卡必需間隔6秒，才能做下一筆交易，有人連續交易間隔時間太近，導致無法購買，這部分也要求悠遊卡機台商做出修正。



他表示接下來，台北市政府會精進動線和流程、使用更大容量的機組來降低補貨次數，藉此讓口罩自動販賣機更有效率，讓大家能更快的拿到口罩，相信這份經驗也會讓台北市朝向智慧城市的目標更進一步。