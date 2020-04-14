美國辣模曬CK代言廣告看板　意外驚見紐約因武漢肺炎宛如「空城」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)美國超模坎達爾珍娜今日分享她代言的Calvin Klein廣告看板照片，卻意外透露紐約近況，引起外界關注。

美國超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）擁有不失個性的美麗臉蛋，深受時尚圈喜愛，在社交軟體Instagram上擁有1.2憶追蹤者，近日她代言品牌Calvin Klein的超大的廣告看板立足紐約街頭，對紐約人來說本該是件稀鬆平常的事，卻意外引來網友關注。

名模珍娜今(14)日轉發知名時尚攝影師Mario Sorrenti照片，是她代言CK性感內衣的巨幅廣告，該巨大看板佇立在紐約蘇活區(SOHO)區，人口約860萬的紐約已進入災難狀態，更是美國第一個進入的，本該車水馬龍的街道現在卻空無一人，本來活力滿滿的紐約變空城，和廣告上幾乎衣不蔽體的珍娜一樣都很空。

該貼文也吸引珍娜歌手男友Fai Khadra及品牌CK回覆，更有網友表示，「大家無法親眼目睹該廣告真的很難過」、「紐約的封鎖跟珍娜廣告一樣都很殺」。延伸閱讀：最新！美國淪陷武漢肺炎 史上首次50州進入災難狀態

Jenner IG po文（來源：Instagram）

中央社報導，以往尖峰時刻一位難求的紐約地鐵乘客銳減逾8成，中央車站大廳不再摩肩擦踵；非民生必需類商家被迫歇業，名店雲集的曼哈頓第五大道一片冷清；電影院、百老匯劇院與各大博物館大門深鎖，令紐約客流連的餐廳與酒吧紛紛張貼停業公告，五光十色的夜生活成為過去式。

為遏阻病毒散播，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的「紐約州暫停」（New York State on PAUSE）行政命令3月22日上路，紐約居民被要求盡可能待在家，曾經熟悉的生活隨之暫停。

根據世界實時統計數據（worldometers）顯示，美國今日新冠肺炎確診人數已達587,173例，死亡累計23,644，位居全球之冠。